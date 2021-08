Un “quiosco” con altar y multa: un párroco de Mieres paga una sanción de 420 euros por impuestos en una ermita registrada como comercio

La noticia no es que la ermita esté cerrada. Lo curioso es que, hace unas semanas, el párroco tuvo que pagar –de su bolsillo– una multa al Ayuntamiento. Le cobraron 420 euros en concepto de atrasos por la recogida de basura en la capilla: desde diciembre de 2015 hasta enero de 2020. Un error en el catastro ha registrado el templo religioso como un quiosco, u otro establecimiento comercial de pequeño tamaño. Los inmuebles dedicados al culto están exentos de impuestos: “He intentado que me reciban y que lo cambien, pero no hay manera. De momento ya he pagado la multa y tendré que seguir cumpliendo con este impuesto cada dos meses para evitar otra sanción”, apunta, resignado, el cura.

“¿A que ye guapa la capillina, eh?”, pregunta a los visitantes Manuel Roces, don Manuel en su parroquia. Sí, es bonita. Y, además, tiene historia. Según testimonios de la época, el templo fue trasladado piedra a piedra desde el monte –una zona nombrada Santandreses– hasta su ubicación actual. En su interior, guarda un cencerro de gran tamaño: “Los feligreses lo hacían sonar, antaño, cuando había tormentas”, explica el sacerdote. Según el historiador Ernesto Burgos, colaborador de este diario, hubo una época en el que las mujeres embarazadas de Paxío metían la cabeza en el cencerro –en una suerte de ceremonia–. El ritual, apuntaba la creencia popular, garantizaba un parto sin complicaciones y al nacimiento de un bebé sano.

Ni historias, ni leyendas, ni la fe. Nada ha salvado al cura de pagar la multa por el servicio de retirada de basuras. “El día que me llegó la carta fue un susto grande”, explica. El documento indica que el inmueble “es un establecimiento comercial, un quiosco, una farmacia u otros... Entendemos que lo han inscrito como quiosco, por las dimensiones”, explica don Manuel. Antes de pagar, se dirigió a los funcionarios del Ayuntamiento: “Me dijeron que no podían hacer nada, que eso está así en el catastro y que ellos no lo pueden cambiar”. Ha solicitado una cita con los responsables del gobierno local (IU) pero, según explica, aún no ha recibido respuesta.

Espera solucionar el embrollo lo antes posible: “Los recibos siguen llegando y no tengo otro remedio que seguir pagando”. Se encoge de hombros y cierra la pesada puerta de la ermita. No sabe cuándo volverá a abrirla: “Ojalá este año por San Andrés”. El último día de noviembre “si Dios quiere”, dice don Manuel. También si la situación sanitaria lo permite.