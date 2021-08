Los embalses que dan de beber a Asturias se mantienen llenos con el “no verano”

“No hay mal que por bien no venga”. El sabio refranero español deja consuelo para el “no verano” que se está viviendo en Asturias y más en concreto en las Cuencas mineras. Y es que la ausencia de sol e incluso la caída de tormentas estivales ha hecho que las reservas de aguas de los pantanos de las Cuencas estén garantizadas y sean abundantes. Entre los tres embalses de los territorios mineros (Tanes, Rioseco, y Alfilorios), están casi al 87 por ciento de su capacidad, garantizando el suministro de agua para los próximos meses. Sin embargo, otros territorios donde el verano es más seco, y en las que el sol aprieta de lo lindo, no se encuentran en esta idílica situación hídrica. A modo de ejemplo, el embalse de Barrios de Luna, en la vecina provincia de León, que no llega ni siquiera al 50 por ciento su capacidad.

Este verano, el de 2021, era muy esperado por todos los ciudadanos. Tras un estío perdido por la pandemia, y con una, a priori, mejor situación epidemiológica, la gente estaba sedienta de buen clima, de playa o de montaña, para poder recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, en las primeras semanas del verano las nubes y la lluvia fueron la tónica predominante, una situación nada agradable para los ciudadanos, pero que realmente ha tenido unas consecuencias positivas para los embalses de las Cuencas. Y es que tanto Rioseco, como Tanes, en el valle del Nalón, como Los Alfilorios en la comarca del Caudal, han acumulado un notable nivel de reservas de agua, de las que beben la mayor parte de los asturianos.

El embalse de Tanes tiene una capacidad de 34 hectómetros cúbicos. Esta semana, los datos del Boletín Hidrológico Nacional, que publica semanalmente el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, situaba las reservas en un 88,23 por ciento. Tenía embalsados 30 hectómetros cúbicos de agua, uno menos que la semana anterior, seguramente debido a las altas temperaturas que sí que se han registrado en los últimos días.

El otro embalse del valle del Nalón pertenece al concejo de Sobrescobio. El pantano de Rioseco es el más pequeño de los tres de las Cuencas, y se encuentra al 75% de su capacidad, con tres hectómetros cúbicos de los cuatro que puede albergar como máximo. Sin embargo, el agua que embalsa es muy variable: se llena y se vacía para producir energía eléctrica, en un circuito cerrado que comparte con el pantano de Tanes.

Y en concejo de Morcín, en la comarca del Caudal, se ubica el embalse de Los Alfilorios, que tiene una capacidad de 8 hectómetros cúbicos que sirven para suministrar agua potable al centro de Asturias. En el último boletín hidrológico, tenía acumulados 7, sin variaciones respecto a la semana anterior. Esto supone que se encuentra al 87,5 por ciento de sus reservas.

Esta situación que se vive en los pantanos de las comarcas mineras, y que podría ser extensible a toda la cuenca del Cantábrico Occidental, donde se enmarcan estos embalses, y que está casi al 75 por ciento de sus reservas, contrastan con lo que sucede una vez pasado el túnel del Negrón. Ya no digamos en otras zonas del país, como en el Levante. El ejemplo más cercano es el de pantano de Barrios de Luna, en León, que está incluido en la Confederación Hidrográfica del Duero. Este pantano, que se divisa al pasar por la autopista del Huerna, no llega si quiera a estar medio lleno. En concreto, sus reservas son del 48,7 por ciento, ya que tiene embalsados 150 hectómetros cúbicos de los 308 de su capacidad.

Situación similar la de otro embalse leonés, en este caso el de Riaño, cerca de los Picos de Europa. En la última semana perdió 25 hectómetros cúbicos de agua, para acumular 356 de los 641 de capacidad máxima, lo que sitúa sus reservas en el 55,5 por ciento. Peor están en la Cuenca del Segura, en la zona del Levante, donde tienen menos del 50% de reservas entre todos sus embalses.

Uso lúdico

Lo que cada vez parece más cercana es la inauguración del uso lúdico del pantano casín de Tanes, una medida por la que el concejo lleva peleando durante años y que está a punto de ser una realidad. Tanto es así, que la Federación Asturiana de Piragüismo plantea una inauguración por todo lo alto. Y que mejor para estrenar esta demandada actividad que una competición de carácter nacional, en la que puedan estar presentes laureadas estrellas del deporte de la piragua. La idea, tal y como confirmó el propio presidente de la Federación, Miguel Gallo, sería la de organizar una prueba en las modalidades de K-4 y C-4 de selecciones autonómicas en categorías masculina y femenina.

Una categoría, la de K-4, en la que la selección española consiguió la plata en la prueba de 500 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio. La embarcación estaba capitaneada por Saúl Craviotto, que acumula ya cinco preseas olímpicas. El catalán, afincado en Gijón desde hace años, estuvo acompañado por Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. Desde la Federación Asturiana de Piragüismo intentarán que los medallistas puedan estar en esa inauguración, que podría ser el fin de semana del 25 de septiembre. La previsión es que puedan llegar a Tanes en torno a 300 palistas, de forma que la puesta de largo del uso lúdico del embalse sería concurrida. La Federación presentará en breve su proyecto tanto al Gobierno regional como al Ayuntamiento de Caso.