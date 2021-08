“No te lleves al gatito”: vecinos de las Ubiñas denuncian la "desaparición" de animales tras el paso de visitantes

Los problemas entre visitantes y animales de los ganaderos vienen ya de lejos. El año pasado, los vecinos del parque natural de las Ubiñas denunciaron que no se estaba respetando la figura del perro pastor: “Dan de comer y acarician a crías de mastines. Esos perros están aprendiendo un oficio, el de cuidar a las ganaderías, y el contacto con desconocidos perturba su adiestramiento”, destacó Auri Villar, representante de los vecinos en la vertiente lenense del parque natural de las Ubiñas.

Hubo réplicas de los senderistas y montañeros. Aseguraron que, en ocasiones, los perros son “muy agresivos” y no permiten el paso por los caminos que lindan con las fincas. “A veces es necesario variar el itinerario porque hay perros sueltos que son muy agresivos. Todos tenemos que poner de nuestra parte para solucionar este problema, que se agrava con el paso del tiempo”, afirmaron entonces.

La reclamación de vecinos y turistas fue escuchada por la Administración regional, pero solo a medias. Antes de que estallara la crisis del covid-19, el Gobierno regional presentó el borrador del que será el nuevo Instrumento de Gestión Integral (IGI) del parque natural. El espacio protegido de las Ubiñas lleva ya más de un lustro sin una normativa oficial, después de que los juzgados tumbaran el documento anterior por la falta de una memoria económica.

En ese IGI se incluían varias novedades. Entre ellas estaba la de proteger la figura del “perro guardián”. Es decir, perros que podrán estar sueltos en el espacio protegido y que se dedicarán al cuidado de los rebaños. El documento establece que está prohibido acariciarlos o darles de comer. Podría haber contentado a los vecinos, pero el documento sigue sin aprobarse.

El IGI aún no se ha aprobado. La situación, mientras tanto, sigue agravándose. Auri Villar aseguró ayer que “se han visto casos de desaparición de crías de gatos y de perros en pueblos del parque”. Apunta que estas “desapariciones” coinciden con el paso de excursionistas. Según ha podido saber este diario, en una ocasión, fue la propietaria de una ganadería la que impidió que unos turistas se llevaran una cría de mastín: “Estaban ya con ella en el regazo, pero vieron lo que estaba ocurriendo con unos prismáticos. Cuando llegaron al lugar, una de las excursionistas aseguró que los perros estaban abandonados y que era su deber protegerlos”, apuntaron las fuentes consultadas.

Es en este punto en el que Auri Villar se enerva: “Se dice que están abandonados porque muchos, no todos los que hacen rutas, no conocen la vida en los pueblos”. Y añadió: “Que un cachorro de perro o una cría de gato esté suelta, ande por un prau o por el monte, no significa que esté a su suerte. Es la forma de vida en la zona rural”.

Y, apuntan desde el parque, “hay que respetarla”. Es por eso que, ante el retraso del IGI, reclaman una intervención directa de las administraciones en esta problemática: “Quizás una campaña de sensibilización pueda ayudarnos a todos, para mejorar la convivencia”, destacó Villar. El parque natural de las Ubiñas ha registrado un incremento de visitas desde el inicio de la crisis del covid-19. Ante la falta de alternativas de ocio, son muchos los que se han aficionado al montañismo.