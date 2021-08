Aller convoca esta semana las ayudas a los autónomos afectados por la pandemia

Los autónomos del concejo de Aller podrán, a partir de la próxima semana, solicitar ayudas municipales para paliar las consecuencias que hayan sufrido por la pandemia, y que hayan derivado en cierres temporales y caída de la actividad. El gobierno local tiene previsto que esta semana ya se haga pública la convocatoria de estas subvenciones, que supondrán una inversión de 200.000 euros, lo que supone más del triple de los 60.000 euros previstos inicialmente.

El alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, confirmó a LA NUEVA ESPAÑA que el Ayuntamiento ya había enviado a finales de la pasada semana al Principado las bases que regirán la convocatoria para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). “Nos dijeron que tardarían cuatro o cinco días en publicarse, por lo que entiendo que a finales de esta semana se puedan ya empezar a presentar las solicitudes por parte de los empresarios y autónomos”, explicó el regidor.

En lo económico, el alcalde desveló los motivos del incremento en la partida que se destinará a las ayudas por el covid. “En un principio contábamos con 60.000 euros del presupuesto municipal, pero siempre tuvimos en mente destinar parte del remanente de tesorería para aumentar la partida de ayudas”, indicó Iglesias. Finalmente, “pudimos aportar otros 140.000 euros, por lo que en total a repartir será de 200.000 euros entre los autónomos que cumplan las bases”.

Una de las peculiaridades de las ayudas que entregará el Ayuntamiento de Aller es que se han abierto dos líneas diferentes: una para los autónomos que no tienen un local, y otra para los que sí. “Entendemos que hay profesionales que no requieren de un local para desarrollar su actividad, y que en muchas ayudas quedan excluidos por eso y no queríamos que nos pasara aquí”, apuntó Iglesias.

El alcalde pone ejemplos: “Hay pintores o electricistas que no tienen una oficia física, y sin embargo también son autónomos y también se han visto afectados por la pandemia como los demás”. Para esta línea de ayudas, tal y como se especificará en las bases, el Ayuntamiento otorgará una cantidad fija de 500 euros, sin posibilidad de que se aumente.

Para el resto de empresarios que cumplan las bases por las que se rige la convocatoria, la cuantía si puede ser variable. “Entendemos que quienes tienen local tienen más gastos derivados precisamente del mantenimiento de esas oficinas o sedes, y por lo tanto, la cuantía de la ayuda será mayor”, apostilló el regidor. Para este grupo, está previsto que reciban una cantidad de 750 euros. Sin embargo, podría aumentarse, porque de no cubrirse los 200.000 euros presupuestados, el Ayuntamiento repartirá proporcionalmente el dinero entre las solicitudes aceptadas de esta línea de ayudas.

Una vez que las bases se publiquen en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se abrirá un plazo de un par de semanas para presentar las solicitudes.