Mieres, urbanismo a dos velocidades

Son hoy las dos grandes bolsas de suelo que quedan en el casco urbano de Mieres, y en ambas se comenzaron a desarrollar este mismo año dos importantes proyectos para que la ciudad deje de tener dos solares y se conviertan en zonas que den servicio a sus vecinos. Se trata de la parcela de la avenida de Méjico donde se va a construir el nuevo cuartel de la Guardia Civil y del solar en el barrio de La Mayacina, donde se trabaja en habilitar el segundo gran pulmón verde del casco urbano, con la ejecución de un gran parque. Sin embargo, las dos obras marchan a ritmos diferentes: mientras que el parque de La Mayacina va viento en popa con la adecuación de los terrenos, los trabajos para levantar el acuartelamiento se han tenido que parar abruptamente. Es el urbanismo a dos velocidades.

Relacionadas La presencia de grandes bolsas de agua paraliza la obra de cimentación del cuartel

El nutrido refranero español tiene como uno de sus mantras más populares que “a perro flaco todo son pulgas”. Y con el cuartel de la Guardia Civil de Mieres, desde hace ya una década, no le quedan hueco donde poner más insectos. Una década de idas y venidas cuyo epílogo, una vez que parecía que se había cerrado el libro de las desgracias y los desatinos, aún no se ha escrito. Las obras para la construcción del nuevo acuartelamiento, tras diez años de espera, comenzaron el pasado febrero. Sin embargo, hace unas semanas, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, tuvieron que pararse al detectarse bolsas de agua en la parcela sobre la que se va a levantar la edificación. Esa fue la última gota de un vaso al que ya no le caben más.

Todo comenzó en el año 2011, cuando los agentes tuvieron que dejar a la carrera el viejo cuartel de Mieres. En la edificación se detectaron graves daños estructurales, por lo que se decidió su evacuación inmediata. En un par de semanas, la solución temporal que se buscó fue trasladar a la Guardia Civil al antiguo ambulatorio de Mieres Sur, un edificio desocupado, que se tuvo que habilitar como improvisado cuartelillo.

La promesa era de derribar el antiguo edificio de Avenida de México y ejecutar un nuevo cuartel lo antes posible. Sin embargo, comenzaron las trabas al poco tiempo. Más allá de las protestas vecinales, que las hubo y ciertamente cruentas –incluso obligaron a modificar el proyecto original– el mayor impedimento para el desarrollo del cuartel era la propia administración, al menos en cuanto al incumplimiento de promesas. En el citado 2011, el por entonces Delegado del Gobierno aún con el PSOE en La Moncloa, Antonio Trevín, anunciaba que los trabajos incluso podrían comenzar ese mismo año.

Un cambio de Ejecutivo central mediante, y los retrasos comenzaron. El cuartel no se derribaría hasta el año 2015, cuando empezó esa tarea. Mientras, los agentes seguían –y siguen– en el antiguo ambulatorio. Dos años después, en 2017, otro delegado del Gobierno, en este caso del PP, Gabino de Lorenzo, así como el entonces director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, visitaron las obras de demolición, y anunciaron un ambicioso proyecto de más de siete millones de euros, que se iba a desarrollar en tres anualidades y que iba a culminar con un moderno acuartelamiento que Mieres estrenase en 2019. Papel mojado. Finalmente, y tras una década, este año arrancaban las obras. Un proyecto más modesto, de algo más de 3,5 millones de euros y 18 meses de plazo de ejecución, que no iba a arrancar sin imprevistos.

La primera empresa adjudicataria renunció a desarrollar el edificio. El Ministerio del Interior maniobró rápidamente para adjudicarlo a una segunda compañía, que ya sí, en febrero, iniciaban las labores. Sin embargo, un proyecto que parece gafado no se iba a resolver tan fácil, y hace unas semanas los trabajos se detenían al detectarse bolsas de agua en el terreno, lo que obligó a parar las labores hasta encontrar una solución.

Y mientras tanto, los agentes de la Guardia Civil, que aparcaban sus coches en un espacio reservado en el gran solar de La Mayacina, han tenido que buscar estacionamiento en las calles anexas a este enclave. Porque aquí las obras si marchan viento en popa. El desarrollo de este área central de Mieres no está exento de retrasos, pero parece que ya no va a haber quien pare la construcción del segundo gran pulmón verde de Mieres.

Tras lustros usándose esta parcela como aparcamiento o incluso como ferial para la instalación de los caballitos en las fiestas patronales, la llegada de fondos europeos dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) permitió al gobierno local abordar una remodelación de la zona para construir un gran parque en el ensanche urbano de Mieres, cuyo desarrollo urbanístico arrancó en 2005, aunque no fue hasta hace una década cuando se empezaron a vender los primeros pisos.

El equipo de Aníbal Vázquez tomó la decisión de construir un parque, pero también quiso contar con la opinión de los vecinos, realizando varias asambleas, con el fin de ver que forma y que servicios se le podrían dar a este entorno antes de elaborar el proyecto. Finalmente, el pasado abril se adjudicaban los trabajos con un presupuesto de 742.746,42 euros más IVA. Las obras arrancaron a comienzos del mes de julio y tienen ocho meses como plazo de ejecución, por lo que a comienzos de 2022, el parque estará terminado.

Las del cuartel de la Guardia Civil de Mieres y La Mayacina son las dos grandes bolsas de suelo en el centro de la villa, y las dos últimas en las que se han comenzado a desarrollar dos importantes proyectos con grandes inversiones económicas. Sin embargo, el avance de una y otra obra es desigual. En 2022, los vecinos de Mieres contarán con un nuevo espacio verde y de ocio en el centro de la ciudad. Mientras tanto, la Guardia Civil tendrá que esperar, precisamente al lado de este parque, para poder trasladarse a sus nuevas dependencias, ya que aún no hay previsión de cuando se pueden retomar las obras del acuartelamiento.