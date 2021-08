"No te lleves al gatito": Los hosteleros proponen concienciar a turistas sobre la zona rural y “sus singularidades”

Núñez afirma que hay “una minoría” de visitantes que desconocen por completo la vida en el ámbito rural. Es por eso que pide a las administraciones un plan de concienciación y sensibilización para asegurar el mantenimiento de los espacios naturales.

El presidente de Asturcentral afirmó ayer que la representante de los vecinos en la vertiente lenense del parque natural, Auri Villar, le había informado ya de esta problemática. También sobre la necesidad de proteger la figura del “perro pastor”. “En ocasiones, los turistas acarician y dan de comer a las crías de los mastines, esto interrumpe su adiestramiento como perros guardianes de fincas y rebaños”, apuntó Villar.

Núñez está de acuerdo con los vecinos, aunque matiza que son “inmensa minoría” los turistas que no están familiarizados con el medio rural. Son, principalmente, nuevos visitantes que han llegado a los montes de la comarca tras el estallido de la crisis sanitaria del covid-19: “Es una minoría a la que le molestan algunas peculiaridades de la zona rural. Desde el canto de las gallinas a los ladridos de perro”, destacó el hostelero.

Para esta “minoría”, reitera Núñez, es necesario “un programa de sensibilización”. Pone como ejemplo de “éxito” la campaña desarrollada por la Fundación Oso Pardo para la convivencia entre vecinos , turistas y osos. “Ahora hay pocos visitantes que no sepan cómo reaccionar ante un avistamiento de plantígrados”, destacó el portavoz hostelero del concejo de Lena.

Tiene en mente algunas propuestas. Una de ellas es la instalación de paneles con una serie de claves para los turistas “despistados”. “Hay personas que no han tenido nunca contacto con el medio rural y que no saben de sus peculiaridades. Como por ejemplo que puede haber crías de gatos sueltas por los pueblos sin que signifique, ni por asomo, que están abandonadas”. Para que los proyectos de sensibilización sean exitosos, matizó Núñez, es necesaria la implicación de vecinos y ganaderos: “Hay cosas que caen de cajón para la gente de los pueblos, pero no para los de fuera”,