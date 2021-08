La planta de Vesuvius en Langreo sigue apagada: sin compradores dos años después del cierre

Han pasado casi dos años desde que la planta de Vesuvius en Riaño se apagó y por ahora, pese al interés de algunos inversores, no se ha concretado ninguna operación para volver a dar vida a la factoría. La mesa de seguimiento creada para dar forma a ese objetivo no se ha reunido en los últimos meses y no ha habido más noticias de las negociaciones que, a principios de año, estaban muy avanzadas, según destacó entonces el Principado.

La previsión del Gobierno regional el pasado mes de enero era que la planta de Vesuvius en Langreo tuviera nuevos dueños en el primer semestre de este año, generando una cifra de empleo “similar” a la que tenía cuando paró su actividad. En aquella época se sobrepasaba el centenar de trabajadores. A principios de diciembre de 2020 –tras la reunión de grupo de trabajo para reflotar la actividad, en el que están incluidos miembros del Gobierno regional, de los sindicatos y de la propia Vesuvius– ya se había puesto sobre la mesa que podría haber una oferta de compra “en semanas”, aunque todavía quedaba por cerrarse la negociación. Sin embargo, ha pasado los mesas y sigue sin concretarse ninguna operación.

El grupo británico Vesuvius anunció a principios de septiembre de 2019 a la plantilla la intención de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción. La planta de Riaño, que tenía entonces 111 trabajadores, fabricaba moldes y piezas con materiales refractarios (resistentes al calor) para la industria pesada, principalmente para la metalurgia. Vesuvius Ibérica Refractarios (filial de Vesuvius) empezó a producir en Langreo en 1989. Veinte años después, en mayo de 2009, la dirección comunicó su intención de clausurar la factoría durante dos años, una medida que los trabajadores vieron como el anticipo de un cierre definitivo. Se convocaron entonces intensas movilizaciones y la medida se paró. La planta, que entonces tenía unos 90 empleos, logró finalmente superar su crisis. Más adelante se ampliaron las instalaciones y se incrementó la plantilla, llegando a los 111 empleados. La empresa aludió, en septiembre de 2019, a la crisis del acero para aplicar la medida.

Rechazo

La plantilla respondió que era una medida injustificada, ya que se habían obtenido “beneficios récord” en los últimos años, y apuntó a “una deslocalización pura y dura” para trasladar la actividad a Europa del Este, con el objetivo de ahorrar costes. La plantilla, con gran apoyo social, salió a la calle protagonizando marchas, encierros y otras movilizaciones para intentar revertir la situación. Vesuvius cerró finalmente la planta y desde entonces no se han encontrado nuevos inversores para que la factoría acoja una nueva actividad.

Finalmente, la plantilla tuvo que asumir el cierre pero con condiciones: prejubilaciones, recolocaciones y el plan de reindustrialización para los terrenos de Langreo, en el que la piedra angular ha sido la búsqueda de nuevos inversores. La planta de Vesuvius en Miranda de Ebro sí ha encontrado una vía para retomar la actividad industrial, algo que no ha pasado en la de Langreo, que sigue cerrada. La factoría ubicada en Riaño llegó a anunciada en un portal inmobiliario con un precio de venta de 3,5 millones de euros. Las instalaciones tienen una superficie construida de 6.600 metros cuadrados en una parcela de 27.000 metros cuadrados.