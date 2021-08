Primero fueron los vecinos de Santullano y ayer fue el PP quien defendió la necesidad de que los aparcamientos suspendidos para dar servicio temporalmente al centro de vacunación habilitado en el recinto ferial de Mieres vuelvan a prestar servicio al barrio y al hospital comarcal, equipamiento situado a pocos metros.

“Los vecinos que acuden a consultas del hospital se encuentran el aparcamiento casi vacío todos los días debido a la disminución del numero de personas que acuden a vacunarse, pero el equipo de gobierno mantiene cerrado completamente el parking como si estuviéramos en la primera campaña de vacunación con la afluencia al máximo”, explicó ayer el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mieres.

“Tiene que abrir ya, porque no es de recibo que se tenga un área cerrada cuando apenas hay usuarios y cuando hay alternativas de aparcamiento”. Así de tajante se mostraba principios de agosto el presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, Arsenio Díaz Marentes, para exigir al Ayuntamiento la reapertura del parking exterior del hospital Álvarez-Buylla. El PP retomó ayer la reivindicación: “La falta de capacidad para adaptar los recursos que tenemos a las necesidades de cada momento es una de las principales características de nuestro Alcalde y en este caso no es diferente”, apunta Fernando Hernández. Y añade: “En lugar de acondicionar las zonas interiores del recinto ferial, la zona posterior y lateral actualmente vacías y, llegado el hipotético caso de necesidad, una parte del parking, prefiere seguir en su típico inmovilismo para no facilitar a los vecinos y usuarios del hospital asistencia a sus consultas u operaciones. El PP indica que la disminución del ritmo de vacunación hace innecesario mantener bloqueado el acceso a los aparcamientos.