El programa para mayores del campus quiere recuperar a los estudiantes precovid

La Universidad de Oviedo refuerza su apuesta por el Programa de Mayores (PUMUO) en Mieres que afronta su cuarta edición. El objetivo es alcanzar al menos el medio centenar de estudiantes que consiguieron en su segundo año de vida. Un número que se vio mermado el curso pasado debido a las restricciones por el coronavirus porque el programa pasó a ser online. En esta ocasión, al igual que ocurre con el resto de facetas de la Universidad de Oviedo, la intención es que el curso sea 100% presencial.

Uno de los principales valores del PUMUO son sus propios alumnos, mayores de 50 años que han decidido volver a las aulas y cuya experiencia va mucho más allá de la formación. Y es que gracias al PUMUO socializan, formando grupos muy unidos. Mieres no es una excepción, el programa cuenta con Azucena Fernández como delegada, quien quiso aprovechar para animar a todos aquellos que no se han apuntado “a que lo hagan, que la matrícula está abierta hasta el 7 de septiembre, pero seguramente se alargará unos días más”. Y esta unión también consigue cosas. De hecho la programación inicial que la Universidad de Oviedo proponía para Mieres no gustó demasiado al principio. “Hubo cambios de profesores y nos quitaban la asignatura de inglés, que llevábamos ya tres años seguidos con ella, para implantar francés”, explicó. Los alumnos no veían mal que se diese la opción de estudiar francés, pero pretendían que también se mantuviese la lengua anglosajona. “Creíamos que esto podía acarrear que muchos de los que se habían apuntado al programa en años anteriores desistieran ahora, y así se lo transmitimos a la Universidad”, relató la delegada de la clase, quien obtuvo muy buena recepción por parte de la entidad académica. “Al final conseguimos que mantuviesen la asignatura de inglés y ampliaran otros talleres, así que estamos encantados con la respuesta”, subrayó.

Experiencias como ésta dan cuenta del poder que pueden tener los alumnos, más en el caso de los que participan en el PUMUO, no sólo por lo bien organizados que están, sino que en muchas ocasiones son ellos mismos los que se ocupan de buscar nuevos alumnos para que participen en el programa. “Somos los primeros interesados en que el PUMUO siga adelante en Mieres, y estamos encantados de poder contar con él”, destacó la delegada, manifestando su esperanza de que el próximo curso “no solo recuperemos a los que perdimos el año pasado, sino que se apunten nuevos alumnos, al menos que prueben una asignatura o un taller, que no se van a arrepentir”.

Según se establece en la normativa reguladora del Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo para el curso 2021-2022, la sede de Mieres contará con 60 plazas por grupo. Los futuros alumnos pueden matricularse por curso completo, por semestres, asignaturas o talleres sueltos. El curso completo cuesta 314 euros, mientras que para un semestre se tienen que abonar 157 euros. El coste de cada asignatura o taller individual es de 30 euros. El programa cuenta con el soporte económico del Ayuntamiento de Mieres, que facilitó su implantación hace ahora cuatro años.