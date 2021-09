Los vecinos de La Frecha exigen espantar al oso que está “atemorizando” al pueblo

Temor en La Frecha (Lena). Una burra apareció en la tarde del jueves muerta en lo que parece haber sido el tercer ataque de oso en lo que va de semana. Los otros dos daños, que se saldaron con un potro y otro burro muertos, ya han sido confirmados por la Guardería del Principado. A lo largo del día de hoy se dictará si la burra “Kika” también falleció tras un desagradable “encontronazo” con un plantígrado. “Es obra del oso seguro, si no hacen nada no lo sacamos de aquí”, claman los vecinos. Exigen medidas inmediatas, como espantar al animal para volver a la normalidad.

“Es que mira, mira, esta burrina estaba justo al lado de la casa”, afirma Amador Vega, propietario de “Kika”. Y es verdad: la vivienda más próxima está a menos de veinte metros del lugar en el que apareció la burra muerta. El animal tenía catorce años y murió, presuntamente, por defender a su cría: la pequeña “Perla”, de cuatro meses, que sufrió graves heridas durante el ataque. “La están intentando curar, pero no sé si saldrá adelante”, apuntó el vecino de La Frecha.

Camina por un pueblo totalmente en silencio: “La gente ya no quiere ni salir de casa. De ir al monte ya ni se acuerdan, estamos atemorizados por si nos encontramos con el oso”, apunta Vega. La burra “Kika” es el tercer animal muerto en lo que va de semana. El martes apareció muerto un potro, debajo de una farola. Y ese daño fue catalogado como de oso. El miércoles, el plantígrado volvió a atacar: otro burro apareció muerto en una zona más boscosa, pero igualmente muy próxima a la localidad lenense.

“Es que mira, mira, esta burrina estaba justo al lado de la casa”, afirma Amador Vega, propietario de “Kika”. Y es verdad: la vivienda más próxima está a menos de veinte metros del lugar en el que apareció la burra muerta. El animal tenía catorce años y murió, presuntamente, por defender a su cría: la pequeña “Perla”, de cuatro meses, que sufrió graves heridas durante el ataque. “La están intentando curar, pero no sé si saldrá adelante”, apuntó el vecino de La Frecha.

Camina por un pueblo totalmente en silencio: “La gente ya no quiere ni salir de casa. De ir al monte ya ni se acuerdan, estamos atemorizados por si nos encontramos con el oso”, apunta Vega. La burra “Kika” es el tercer animal muerto en lo que va de semana. El martes apareció muerto un potro, debajo de una farola. Y ese daño fue catalogado como de oso. El miércoles, el plantígrado volvió a atacar: otro burro apareció muerto en una zona más boscosa, pero igualmente muy próxima a la localidad lenense.

“Tienen que espantarlo o buscar otra solución, pero no podemos vivir así”, reitera Vega. Se suma a la conversación, y al paseo, Sabina Álvarez. Es su mujer y tenía mucho apego a “Kika”: “Mira, siempre que me veía aparecer se asomaba a la portilla para saludarme”. El animal apareció muerto en una orilla del prau, muy próximo a la carretera del puerto de Pajares: “Es que a ese oso no lo asusta nada. Y la muerte tan horrible que tuvo que tener la burrina... se me pone la piel de gallina solo de pensarlo”, apunta ella.

La Guardería del Principado aún no ha reconocido el daño, ya que sus integrantes no pudieron acercarse ayer al pueblo. Pero todo parece indicar que se trata de un nuevo ataque de plantígrado. El animal estaba en la misma posición que el otro burro muerto y tenía la boca abierta. “Es porque lo comió en vida”, explica el matrimonio. En la parte trasera de la burra hay marcas de lo que podría ser una zarpa, lo mismo en la cabeza. Además, Amador Vega ha localizado en el prau varios excrementos que –asegura– son de oso. “Lo que menos nos importa ahora mismo es la pérdida de dinero. Nos duele que ‘Kika’ haya tenido esta muerte y lo atemorizados que estamos los vecinos”.

Están atentos a la recuperación de “Perla”, aunque no tienen muchas esperanzas: “Tenía unas heridas muy feas”, apunta, consternado, Vega. El Principado de Asturias, por el momento, no ha tomado cartas en el asunto. A pesar de que, dicen los vecinos, los ataques de La Frecha son solo la punta del iceberg. En menos de dos meses, contabilizan más de diez animales muertos en el valle de Pajares. “Siempre aparecen igual. Que digan lo que quieran, esto es un oso viciado de carne”, zanjan los ganaderos.