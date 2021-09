La receta del amor de los asturianos que llevan ochenta años juntos

Y se la hizo. Y, durante estas ocho décadas, los dos han compartido un hábito diario: buscar siempre, como sea, la felicidad para el otro. Esta es la vida de María Luisa Bigotes y José Ordóñez, casi en la resistencia: disfrutan del amor “para siempre” en tiempos de quererse solo a ratos.

Sobre el amor efímero, “en época de narcisismo extremo”, trata uno de los libros revelación del año: “No siento nada”, de la historietista sueca Liv Strömsquist. María Luisa y José lo analizan con LA NUEVA ESPAÑA en este reportaje. También los últimos y poco alentadores datos en las Cuencas: desde el estallido del covid-19, los divorcios se han incrementado en un 12 por ciento. “Eso pasa porque se casan como el que compra unos zapatos. Porque se gustan, pero no se quieren”, sentencia María Luisa.

Las palabras de esta mujer, en tiempos del “Tinder” y de abanderar el “yo no quiero nada serio”, son para no perdérselas. Empieza con el relato de su historia de amor: “Nosotros crecimos juntos, uno al lado del otro. Nos hicimos novios de jóvenes y nos casamos el 15 de mayo de 1953”, explica. Él sonríe, recuerda la boda: “No teníamos nada. Fuimos a casarnos a las nueve de la mañana con otras cuatro parejas, porque no había que pagar a esa hora. Luego a casa, a Río Aller, para comer. Mi hermana nos regaló una toalla”.

No tenían nada. O lo tenían todo: “Estábamos nosotros dos. El uno y el otro, era bastante”, dice ella. “Yo no creo en eso de que cuando la fame entra por la puerta, el amor salta por la ventana”, añade. Y escucha, con el ceño fruncido, los datos de divorcios del último año.

En cifras: los divorcios en las Cuencas pasaron de 261 (2019) a 305 en el año del estallido de la crisis sanitaria del covid-19. El juzgado de Mieres encabeza la lista de divorcios y separaciones –consensuados y no consensuados–: un total de 110, prácticamente uno cada tres días. Las salas de Langreo registraron 77 procedimientos, frente a los 68 de Laviana. En el Juzgado de Lena, se cursaron medio centenar de divorcios y separaciones legales.

Hay un secreto, afirma María Luisa, para que los latidos tengan el mismo compás aún en tiempos difíciles. “Hay que hacerlo todo juntos. Compramos la casa de Oyanco, otras cosas, estudiamos a los guajes. Todo poco a poco, pero juntos siempre. Nunca fuimos contrincantes, somos compañeros”, señala. El amor, cuando es de verdad, “es para siempre y punto”.

Difícil contradecirla. Aunque la obra “No siento nada” de Liv Strömquist lo pone, cuanto menos, en entredicho. Entre otras cuestiones, recoge análisis filosóficos sobre la imposibilidad de alcanzar el amor verdadero por el narcisismo: vemos a los otros como copias de nosotros mismos, así que no apreciamos lo genuino de cada persona. “Para mí, el mi Pepe ye único. El mejor, el más trabajador y el más guapo”, apunta María Luisa. Él sonríe: “Ella ye la única novia que tuve, pero como ella no hay dos”.

José Ordóñez tiene la voz gastada. Está diagnosticado de silicosis, de tantos años en la mina: “Trabajamos los dos mucho, mucho. Yo en la mina, ella en casa y con las vacas. Luego llevó un bar...”. La obra de Strömquist apunta al escaso interés de los hombres, actualmente, por formar una familia. Con el libro en la mano, José replica rotundo: “Pues en la mi época, tener muyer y fíos era lo máximo. Para eso salías a trabajar todos los días”. De su amor con María Luisa nacieron tres hijos: José Ramón, Luis Ángel y Remedios. La familia, de la que presumen en fotos que adornan el salón, siguió creciendo: seis nietos y dos bisnietos.

Más parejas, y que sean nuevas. Según la obra de Strömquist, otro problema para “sentar cabeza” está en el “consumismo” aplicado a las personas. “Si tienes una muyer que te quiere y que tú la quieres, nunca te hace falta más”, apunta el allerano. Pasea de la mano de María Luisa por el entorno de esa casa de Oyanco, que ellos hicieron hogar. Solo hay una norma irrompible: sentarse a la mesa siempre juntos. Por las noches, a veces, ven un programa de citas por la tele: “Terminan dándose besos, eso es porque se gustan. Pero después de eso hay que trabajar mucho en la pareja”, afirma ella.

Algunas cosas que escuchan en el programa, les horrorizan. Como que ya exista una palabra para definir el método de dejar una relación sin explicaciones, simplemente desapareciendo: “Ghosting” (del inglés “ghost”, fantasma). “Eso no se hace”, dice ella, negando con la cabeza. Y añade José: “Hay que ser paisanos”.

Es casi la hora de comer, así que se despiden de este diario. Antes de irse, ella agarra una mano y susurra para que él no la oiga: “Tú escúchame bien, da igual lo que digan. El amor sí existe, míranos a nosotros. Si a él le duele una pierna, también me duele a mí. Si a él le duele una muela, yo rabio de dolores tanto como él”.