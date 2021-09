El diputado de Podemos Rafael Palacios acusó ayer al Principado de “mentir” sobre el paradero de la locomotora Marqués de Bolarque. Palacios, acompañado por otros miembros de la formación morada en el Valle del Nalón, se acercó ayer hasta el pozo San Mamés, en San Martín del Rey Aurelio, lugar en el que debería estar la máquina según el inventario de Patrimonio de Asturias.

“La máquina debería estar aquí, porque el Principado sigue manteniéndola en el inventario de protección, pero está en una rotonda de Murcia”, apuntó el diputado, haciendo alusión a las vueltas que le han dado desde la Consejería de Cultura cuando preguntaba por ella. “En junio, la consejera Berta Piñán me dijo que no sabía nada, y un mes después recibí la contestación de que no les consta que la máquina esté en otro sitio que no fuera el pozo San Mamés”, señaló. Por eso, invitó a la consejera y al servicio de Patrimonio “a que vengan a buscarla aquí, pero no la encontrarán porque esta máquina fue robada sin ningún permiso”.

Ante esta situación, Palacios exigió la “recuperación inmediata” de la máquina “para que vuelva a Asturias que es donde tiene que estar”. El diputado señaló que “estamos cansados de que se destruya el patrimonio cultural del Principado y que tampoco se cuide”. Y en relación con la citada locomotora, “lo que está ocurriendo es una absoluta vergüenza y tiene que ser resuelto de forma inmediata”.

Pero no solo eso, el diputado de Podemos pretende que el Gobierno regional “explique a los vecinos quién se llevó esa máquina y por qué”, y aseguró que llevará este asunto a la próxima comisión de Cultura.

La polémica con la locomotora Marqués de Bolarque llegó a hacer pensar, incluso, que había dos máquinas con el mismo nombre. De hecho, inicialmente se ubicaba en el pozo Carrio de Laviana y, según señalaban en Podemos, se incluía en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “con una calificación de grado A y una protección integral”. La otra, supuestamente, es la que debería estar en el pozo San Mamés de San Martín del Rey Aurelio. Sin embargo, Palacios apuntó que “no son dos máquinas distintas, es una sola y no está ni en el pozo Carrio ni en el pozo San Mamés, está en una rotonda de un pueblo de Murcia, en Los Alcázares”.