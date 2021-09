Los vecinos de Tarna suele sufrir cada invierno la caída de las comunicaciones cuando llegan los temporales. El problema es que la situación ha vuelto a repetirse ahora, en pleno verano. Desde el pasado martes, el pueblo casín se encuentra sin servicio de teléfono y muchas de las casas, sin internet. Los vecinos se quejan de que las operadoras no les dan solución y de que llueve sobre mojado en sus demandas para reclamar un correcto funcionamiento del servicio en el pueblo.

Así lo explica Begoña Martínez, vecina de Tarna, una localidad enclavada en pleno corazón del parque natural de Redes que en verano ve como aumenta de forma significativa su cifra de habitantes. “Estamos sin teléfono desde el martes por la mañana. Hemos avisado al Ayuntamiento y han llamado varias veces para decir lo que está pasando, pero se ve que tampoco les hacen caso. Hay gente esperando por llamadas del médico, de especialistas. Y pendientes de otras importantes y estamos preocupados” por no poder comunicar, alertó esta vecina de la población casina.

Martínez esgrimió que “la gente que está fuera lleva desde el martes avisando a las compañías telefónicas, pero ni caso. Dicen que avisemos desde los afectados, pero no tenemos cobertura para hacerlo”. Esta vecina afirma que la semana pasada hubo “otros dos días sin cobertura y así estamos habitualmente. Eso sí, el recibo llega puntual y si pones una reclamación a la compañía no vuelves a saber más de es aqueja; así que para qué molestarse”, se lamenta Martínez, que añade: “Además, no podemos estar hablando con contestadores y esperando toda la tarde” a recibir respuesta “porque algunos trabajamos y nuestro tiempo también cuenta”.

Internet es otro problema. “Yo tengo internet por satélite y por eso me va. El resto no tienen internet porque las compañías dicen que no se coge. Teléfonos fijos no quedan porque Telefónica les puso una tarifa muy alta y los WhatsApp, sin el wifi, apenas entran, así que estamos incomunicados totalmente. Esperamos que haya una solución porque está visto que ni a nosotros ni al Ayuntamiento nos hacen ningún caso”.

El alcalde de Caso, Miguel Fernández, también mostró su indignación. “Hemos puesto el caso en conocimiento del Principado para que también pida una solución a Telefónica, pero todavía no hemos recibido respuesta. Los vecinos están sin fijo y sin móvil y no es normal que pasen estas cosas a estas altura. Las infraestructuras están como están y hacen falta soluciones”, concluyó.