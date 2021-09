La asociación de festejos “El Carbayu” realizará este sábado, día 18, el reparto del bollu y la botella de vino a los socios. Y es que, aunque ya se produjo un primer reparto durante la fiesta de la patrona de Langreo, la organización no esperaba la importante afluencia que hubo durante esa jornada, y al final no hubo para todos. En compensación, se volverá a repartir el bollu y la botella de vino entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde. Asimismo, aquellos que no puedan subir este sábado hasta El Carbayu tampoco se quedarán sin bollu, tan sólo tienen que llamar al 666 074 314 para que se lo lleven a casa.