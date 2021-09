“Actualmente el autoconsumo eléctrico es rentable, y cada vez hay más interés”

La Fundación Enernalón cumple veinte años asesorando sobre energías renovables y eficiencia energética. Su directora técnica, Marta Vírseda, asegura que la entidad sigue tan vigente como cuando se puso en marcha, sin cambiar un sólo ápice de sus objetivos prioritarios.

–La fundación cumple dos décadas, ¿cómo ha sido su evolución?

–Seguimos manteniendo nuestro principal cometido, que es gestionar el uso eficiente de la energía para mejorar el medio ambiente y reducir las emisiones de dióxido de carbono. También nos vamos adaptando a las nuevas necesidades del mercado, además de las novedades en eficiencia energética y energías renovables.

–Uno de sus pilares es el asesoramiento a particulares y empresas, ¿cómo se desarrolla?

–Pues les asesoramos en lo que necesiten, recopilábamos la información que necesitaban y hacíamos un estudio al respecto con una propuesta. Nos solicitan de todo, desde cómo poner instalaciones solares o de otro tipo hasta conocer qué empresas se podían dedicar a ello. Otras veces nos vienen con presupuestos de compañías para que le echemos un vistazo y les confirmemos si merece la pena. También trabajamos en el tema de las subvenciones, estamos en contacto directo con el Principado y podemos dar asesoramiento en ese sentido.

–¿Hay desconocimiento con las subvenciones entre la población general?

–Un poco, muchas personas nos preguntan sobre las ayudas, por ejemplo particulares que van a construir una vivienda y quieren saber si se subvenciona temas como la eficiencia energética o la instalaciones de ventanas. La verdad que es mucha la ayuda que podemos prestar por el desconocimiento que existe.

–¿Es el momento de apostar por el autoconsumo?

–En la actualidad es rentable y la gente se muestra muy concienciada al respecto muestra interés en sabes cuales son esas instalaciones o lo que cuestan, además, vale para cualquier instalación que precise consumo eléctrico, en una comunidad de vecinos es igual que en una vivienda particular, lo importante es que tengas sitio para colocar las placas fotovoltaicas.

–Además del asesoramiento, Enernalón es conocido por su feria Expoenergía, todo un referente.

–Sí, es un referente en el Norte de España, ya que contamos con expositores de todo tipo. La pandemia hizo que no pudiésemos organizar esta cita en los últimos años, pero para el que viene volveremos a retomarla con la misma dinámica que siempre y la organización de ponencias con empresas. Hay que destacar que Expoenergía fue la primera feria del sector que se hizo en la cornisa cantábrica, por eso es un referente.

–Allí entregan los diplomas verdes, ¿qué son?

–Estos diplomas son un distintivo para empresas, asociaciones, fundaciones, etcétera que destacan en el ámbito de las energías renovables o la eficiencia energética, tanto con un proyecto concreto como en su día a día.

–¿También desarrollan una labor de divulgación?

–Sí, en la Casa de la Buelga, en Ciaño, contamos con una exposición permanente por la que han pasado muchos colegios, trata sobre las energías renovables y la eficiencia energética, con modelos a escala. También damos charlas sobre ahorro, tanto de luz como de agua.

–Hablando del ahorro, ¿se puede ahorrar actualmente en la factura eléctrica?

–Tenemos que tener claro que en la factura se paga por un lado la potencia y por otro el consumo. En cuanto a la potencia, tenemos que tener contratada la que necesitamos para no pagar de más. En cuanto al consumo, como particular, hay que fijarse en el kilovatio por hora. Si estamos en el mercado regulado, ese precio lo fija el Gobierno, pero puede oscilar; si estamos en el mercado libre, negocias con la comercializadora el precio del kilovatio para que no cambie durante el tiempo que dure el contrato. Creo que a nivel de particular no varía mucho, pero en una empresa, tener un buen precio sí ayuda mucho a bajar la factura.

–¿Qué otras medidas hay de ahorro?

–Pues está la monitorización, ver dónde se consume y las posibilidades de ahorro. En la actualidad llevamos a cabo un proyecto piloto con una empresa y estamos monitorizando un edificio municipal. La monitorización es algo muy interesante, sobre todo en instalaciones grandes.

–Además de la feria, también organizan unas jornadas técnicas, ¿cuándo se desarrollan?

–El año pasado no las hicimos por el coronavirus, pero este año sí hicimos una charla presencial destinada a mujeres del valle sobre la factura eléctrica, y también otra virtual sobre el cambio de la tarificación y cómo nos podía afectar. En noviembre retomaremos las jornadas técnicas de manera presencial.