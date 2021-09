El ambulatorio de Lena, “a cámara lenta”

“Estamos desesperados, el proyecto del centro de salud de Lena no va lento, va a cámara lenta”. Así se manifestaba ayer la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, tras enterarse por LA NUEVA ESPAÑA de que el Principado acaba de adjudicar la redacción del proyecto del ambulatorio que había licitado siete meses antes. Una lentitud “extraordinaria” que, como aseguró, “no ocurre con otros proyectos de Sanidad, como la ampliación del hospital de Cabueñes, porque nosotros cedimos los terrenos antes que ellos –en febrero de 2018– y estoy convencida de que van a terminarlo antes que nuestro centro de salud”.

Ante esta situación, la regidora demandó al Principado “mayor agilidad” con el proyecto, “al menos que se desarrolle con plazos normales, porque esperar siete meses para adjudicar la redacción del proyecto no es normal”. Es más, asegura que “si hubiera voluntad, en menos de un año podrían empezar con las obras, pero está por ver cómo se desarrolla el proceso para adjudicar la construcción”. Y es que, de momento, y tras la adjudicación de la redacción del proyecto, el estudio de arquitectos encargado, que también llevará la dirección de obra, tiene cuatro meses de plazo para presentar el estudio final. Esto supondría que el proyecto no estaría hasta el primer trimestre del año que viene. Después tendría que licitarse la construcción del centro de salud, y si ocurre lo mismo que con la redacción, las obras no comenzarían, como mínimo, hasta finales del 2022.

La puesta en servicio del ambulatorio, según la estimación inicial del estudio de arquitectos que redactará el proyecto, llegaría después de trece meses de obras, con lo que podría fijarse en el año 2024.

Pero es que los vecinos de Lena llevan ya quince años esperando por el centro de salud. Si bien es verdad, como apuntó la alcaldesa de Lena, que los terrenos no se cedieron hasta febrero de 2018. “Han pasado más de tres años desde que tienen la parcela y ni siquiera tenemos el proyecto”, criticaba ayer Gema Álvarez, asegurando que “nosotros hemos cumplido con todo lo que nos han pedido, la voluntad de avanzar es de ellos, y avanza, no podemos negarlo, pero muy lento”. Así que, para la regidora, “es momento de ponerse la pilas y cerrar plazos”. De momento, lo único que se conoce del proyecto es el esbozo que el estudio de arquitectos presentó a a licitación. La propuesta de los adjudicatarios da cuenta de que el plan funcional se desarrollará en tres plantas, un semisótano abierto en la zona de aparcamiento, área de urgencias y zona de profesionales, con accesos desde las plantas superiores, y dos plantas sobre rasantes.

En la planta baja estaría la administración, unidad de apoyo asistencial, fisioterapia, unidad de la mujer y aula de educación. En la planta primera estarían las consultas de la unidad de familia, pediatría y salud bucodental. El informe del comité de expertos donde se valoran las ofertas que se presentaron criticaba que la ubicación del área de urgencias en el sótano “es claramente disfuncional”, aunque aprobaba el resto de planteamientos sobre las otras dos plantas.

El proyecto también explica que el sistema estructural del edificio se basará en losas de hormigón, como de los cerramientos, y se propone una fachada ventilada. En cuanto a las instalaciones, se opta por un sistema de caldera de gas de condensación complementado con paneles solares y propone “un sistema novedoso” de admisión de aire de renovación según la época del año.