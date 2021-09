Ni un paso atrás de la Consejería de Educación en su postura sobre la reclamada nueva línea de transporte escolar para el colegio Regino Menéndez Antuña, en Tuilla. La titular del área regional, Lydia Espina, mantuvo ayer un encuentro con la alcaldesa, Carmen Arbesú, y reiteró su postura: el centro no cumple con la normativa vigente para la creación de una nueva línea de transporte. La única alternativa, como ya habían asegurado desde la Consejería de Educación, es que el Ayuntamiento firme un convenio con el Consorcio de Transporte de Asturias (CTA) para habilitar el citado servicio.

La reclamación surge de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro de Tuilla, para dar servicio al alumnado de la zona rural. “Llegaremos hasta donde haga falta”, han avisado ya las familias. De momento, en la Consejería las puertas parecen estar cerradas. Al encuentro, además de Arbesú y Espina, también acudieron la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, María Elena Arango, y el concejal de Interior, Personal, Transporte y Policía, Luis Javier Castro.

Durante la reunión, explicaron desde el Principado, “se han abordado temas de interés común, como la reivindicación de un grupo de familias para crear una línea de transporte en el colegio Regino Menéndez Antuña”. La Consejería detalló las razones por las que no se ha autorizado la ruta: “No se cumplen los requisitos establecidos en la resolución de 12 de mayo de 2021, de la Consejería de Educación y de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, que regula la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de centros docentes públicos no universitarios”. “Legalmente, la Administración no puede atender esta demanda porque el alumnado reside dentro de la misma localidad langreana en la que se encuentra el centro, algo que se encuentra al margen de la normativa”, añadió.

Tiró “la pelota” al tejado del Ayuntamiento, recordando la posibilidad de un acuerdo puntual entre el Consistorio y el CTA. La reivindicación de la AMPA de Tuilla incluye a unas diez familias del centro.