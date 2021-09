Los más fieles a los Mártires de Cuna

Las misas, sin procesión, mantuvieron ayer el latir de Los Mártires. “Al menos hemos podido subir a pedir por la salud de los seres queridos”, señalaba la turonesa Carmen García. “Solo recuerdo haber faltado el año pasado, ya que estaba todo suspendido. Este año he regresado para pasarme por el templo y la verdad es que se hace todo muy raro, sin gente por la carretera, ni puestos ni vecinos vendiendo sidra dulce a la puerta de sus propias casas”, indicó Fernando Pintueles.

Si el año pasado apenas subieron a Insierto una docena de incondicionales, pese a que el sol idealizó el verde los “praos”, ayer, bajo la pesarosa lluvia, fueron algunas decenas los que remontaron la “cuestona”. Hicieron la penitencia sin la estimulante compensación que Los Mártires han consagrado desde que los ancianos tienen recuerdo. Ni se comió ni se bebió.

“No es lo mismo venir a misa y luego regresar a casa, que quedarse a comer en un prau y tomar una botella de sidra”, explicó Ramón Suárez. Ahora bien, hay quien no se amarga con facilidad. Es el caso de Chencho Rodríguez. “Falté cuando hice la mili en Tenerife, ya que me pilló un poco lejos”, apunta con humor. En su caso, la romería de Cuna y Cenera le ha golpeado con fuerza. “Cloroformo” Chencho, como era conocido en sus tiempos de joven boxeador, no sufrió como otros la ausencia de compañía en una fiesta que en sus mejores ediciones llegó a superar los 20.000 participantes, “Vengo con la familia, como el bocadillo y luego tomamos algo en un merendero. Los Mártires no nos los saltamos”, recalcaba ayer con su nieto Samuel en brazos, ambos vestidos con montera picona y chaleco asturiano.

La calma reinó en el valle de Cuna y Cenera por segundo 27 de septiembre consecutivo. Y es que los romeros no subieron con los corderos al hombro al encuentro de San Cosme y San Damián, como grabó Víctor Manuel en su popular canción. Los santos sanadores, patronos de farmacéuticos y médicos, optaron por recluirse pensando precisamente en la salud de sus miles de fieles. La popular romería de los Mártires mutó del tumulto a la quietud. El ejercicio de constricción fue asumido con disciplina para evitar que el covid-19 pudiera convertir la fiesta en una penitencia. Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil vigilaron los alrededores. Las fuerzas del orden había detectado a lo largo de los últimos días convocatorias para la organización de botellones a través de las redes sociales. Finalmente, no hubo ningún tipo de problema y la jornada se desarrolló con normalidad, sin incidentes, De hecho, estaba previsto cortar el acceso en coche a Insierto desde Cuna, pero finalmente se permitió la circulación ante la escasa afluencia de vehículos.

No faltaron ayer lamentos en Insierto por la suspensión de la fiesta. Hay quien percibió agravio con San Cosme y San Damián en comparación, por ejemplo, con San Mateo: “Se entiende mal que en las fiestas de Oviedo se permitieran aglomeraciones de gente y una romería de prau se tenga que suspender”, señalaba José Luis Rodríguez.

Calcular la asistencia a Los Mártires fue ayer una tarea compleja, ya que los fieles acudieron de manera escalonada. Si el recuento habitual se mide normalmente por miles, en esta ocasión habría que hablar de decenas. Y eso por la mañana. La “llorosa” tarde, con los praos empapados de agua, fue solitaria. “Esperamos que el año que viene todo sea muy diferente, como antes, ya que esta fiesta no se puede perder”. Siro Gutiérrez confía en que la romería mierense remonte finalmente y los santos sanadores San Cosme y San Damián puedan olvidarse de la pandemia para recuperar su aspecto más lúdico y festivo.