Las familias de los alumnos del colegio La Llamiella de Riaño demandan contar con servicio de comedor el centro, que se les ha denegado por no llegar al número mínimo de alumnos requeridos.

“Hay un mínimo de comensales, que son once, que da derecho a tener comedor y monitor”, indicó la concejala de Cultura, Pamela Álvarez, que añadió: “Estoy en contacto con la dirección del centro y vamos a intentar encontrar una solución dentro de lo que podamos. No es que no queramos darles servicio o que haya algún problema por parte del Ayuntamiento. Plantearemos alguna solución para unificarlos en lo que es el comedor con el otro centro de Riaño, el Clara Campoamor, si las circunstancias sanitarias lo permitieran”.