Langreo presenta un programa de “primer nivel” con exposiciones, teatro, música y cine

Fuera de las jornadas se representarán los títulos “La Nona”, “Les rellaciones peligroses” , “Lisístrata”, “En un lugar de la niebla”, “Niue, under the coconuts”, “Pareja abierta” y “Mira cómo me siento”. La regidora y la concejala de Cultura, Pamela Álvarez, fueron las encargadas de presentar la programación, junto al coordinador del área municipal de Cultura, Joaquín García. “Me gustaría” –indicó Arbesú– “alentar a la gente a acudir a disfrutar de estos eventos. El aforo actual permitido en el teatro de la Felguera es del 75 por ciento, estos es 352 butacas ocupadas. Si las circunstancias cambian, y todo apunta a que las normas se van a flexibilizar, ganaremos aforo, pero este gobierno local, al igual que el Principado, siempre va a primar la salud”.

Pamela Álvarez, expuso, por su parte, que en la programación nos centramos en ofrecer unos contenidos de calidad accesibles a la mayoría del público. También mantenemos los hitos de otros años como las jornadas del teatro, el ciclo de castilletes y carbón, , la cinemateca ambulante o los jueves de cine. Los vecinos tendrán acceso a unos eventos de primer nivel”.

El cine será otro de los pilares de la programación. En el ciclo “El cine de los jueves” se combinarán “películas de autor, algunas en versión original, con cintas de actualidad, normalmente de grandes directores, y también con cine español”, señaló Joaquín García. Entre otros títulos se proyectará la nueva versión de “Dune”, “Madres paralelas”, de Pedro Almodóvar; y “Cry Macho”, de Clint Eastwood. Este ciclo se completará con las películas de la “Cinemateca ambulante” y con las proyecciones de la tertulia cinematográfica “Sala Oscura”.

La música también tendrá un gran peso en los actos de este trimestre. “El velcro” actuará en Ciaño, al igual que Eva Tejedor, mientras que el cine Felgueroso de Sama acogerá una nueva edición del Concurso de Toná “Ciudad de Llangréu”. El teatro de La Felguera albergará las actuaciones de Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre , Sés y el Coro Santiaguín, que celebra sobre el escenario sus 75 años de trayectoria. Se retransmitirán, además, desde el Campoamor, las óperas “La flauta mágica” y “La bohéme”. Las exposiciones “Tino Casal sin fronteras”, “Sille Sanat Sarayi 10 años”, “Para sentirse solo no hace falta huir al bosque”, “Mind’s Constructions” y el “I Trofeo interclubs 10x10” completan el programa.