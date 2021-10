El grupo del PP de San Martín del Rey Aurelio exige dotar de “personal y medios” al centro de salud de Blimea. Afirman que, actualmente, hay un único médico para más de 3.000 vecinos. Además, no hay pediatra. Esta situación, apuntan, “se debe a las bajas de personal y a los reajustes fruto de la gestión durante la crisis del coronavirus”.

La agrupación llevará su propuesta al Pleno municipal. “Esta moción trata de poner en valor nuestro sistema sanitario y toda la labor realizada por la atención primaria y la salud pública durante la pandemia”, explicó José Manuel Pimentao, portavoz municipal del PP en San Martín. Y añadió: “No es de recibo que los vecinos de Blimea lleven tanto tiempo sin pediatra o con un solo médico, al no cubrirse las bajas de los profesionales sanitarios”.

Actualmente, explicaron, los vecinos de Blimea deben desplazarse hasta El Entrego para cualquier tipo de consulta o urgencia. “En un municipio de una población envejecida como la nuestra, no se entiende que nuestros mayores no puedan acceder a servicios tan básicos, simplemente porque el Principado no esté cumpliendo con su parte”, destacó Pimentao. Además, matizó que “han sido muchos los vecinos que se han puesto en contacto con nosotros manifestando su descontento y preocupación”. El PP “hace un llamamiento al resto de grupos para reclamar lo que es justo”.