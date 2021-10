El gobierno local afirma que el PERI del barrio de El Puente “se consensuará”

El concejal de Urbanismo de Langreo, Javier Álvarez, rechazó la crítica de la Plataforma del Soterramiento de Langreo sobre la falta de consenso en el desarrollo de esta obra y en el PERI del barrio de El Puente. “El PERI seguirá su tramitación correspondiente como todos los planes similares. Las puertas del Ayuntamiento están abiertas, pero no podemos tener una reunión con ellos todas las semanas”, indicó Álvarez, que añadió: “Uno de cansa de escuchar de este tipo de cosas, sobre todo cuando te nombran en primera persona. Evidentemente el PERI se va a consensuar y se va a hacer público. ¿Cómo va haber oscurantismo en un tema que tiene que ser aprobado en Pleno?”.

“Se habla” –prosiguió el edil socialista– “de que no se va a licitar la obra y en el BOE del 6 de agosto sale publicada la licitación de la electrificación del soterramiento. Las cosas en la administración tienen sus cauces y sus períodos de exposición. Lo que no vamos a hacer es estar picando a la puerta todos los días para cantar el parte a ciertas personas para que se sientan importantes o reconocidas”.

También rechazó que vaya a presentar su dimisión. “Si yo tengo que dimitir por estos dos años de mala gestión del soterramiento, ¿qué tendrían que hacer los responsables del mandato anterior que aún sigue en la Corporación?”, aseguró en alusión al anterior gobierno local de coalición de IU y Somos. “Huir del municipio supongo porque durante cuatro años no consiguieron absolutamente nada y nosotros en dos años, con una pandemia por el medio, hemos conseguido sacar adelante el soterramiento. Lo que nosotros podemos atestiguar de estos dos últimos años es que el Gobierno de España y el Principado están poniendo toda la carne en el asador con este proyecto. No sé lo que pasó en la legislatura anterior. No sé si el malentendido era del gobierno local con el Gobierno o con la Consejería”.