Las Cuencas sin niños: los menores de catorce son el 8%, por el 14% en España

Alba Fernández es una de los 12.619 vecinos menores de 14 años que viven en las Cuencas. Representan el 8 por ciento de la población, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), dos puntos y medio por debajo de la tasa en Asturias. Y casi la mitad del porcentaje en España (un 14%). Los valles mineros se quedan sin niños, y la historia de Alba lo ilustra a la perfección. A un kilómetro vive una de sus amigas, Aitana García (la única niña de Piñera Riba). A dos kilómetros está la otra, la única menor en Carraluz, Claudia González.

Alba y Aitana reciben a LA NUEVA ESPAÑA corriendo por los caminos de Piñera Baxo: “Es que aquí estamos muy bien, porque podemos jugar sin miedo a que nos atropellen los coches”, apunta Alba. Y añade Aitana: “Además, hay animales. Podemos jugar con los gatinos y ver las vacas”. La primera nació en Piñera Baxo, la segunda se trasladó a Piñera Riba desde la Pola “hace ya mucho”. En la zona baja, en una tranquila antojana, toman el café sus familias.

Jorge Fernández y Cristina Rodríguez son los padres de Alba. Demi García y Sonia Prada, los de Aitana. “Quizás ahora haya menos niños en general, pero en los pueblos hacía tiempo que no había tantos guajes”, afirma Jorge Fernández. Hasta el nacimiento de Alba, Piñera Baxo llevaba veinticinco años sin niños. “Quizás es porque la gente del propio concejo se trasladó a la zona rural para volver a una economía mixta, durante la crisis del año 2008”, apuntan los mayores.

"Estoy muy contenta en el pueblo, no me aburro nunca" Claudia González - Única niña de Carraluz

Fue el caso de David González, el padre de Claudia. Ella es la única niña de Carraluz: “Estoy muy contenta en el pueblo. A mí no me gusta tener muchos vecinos”, afirma la joven, de 13 años, que se une a la conversación. Dice que nunca se aburre: “Cuando vuelvo del instituto hago los deberes, y luego voy a las vacas”. Como Alba, también quiere ser ganadera de mayor. Aitana se lo está pensando, pero no lo descarta. Las tres tienen claro que quieren seguir siempre en su pueblo.

“Aquí están muy bien, pero hay que reconocer que los servicios no son los mismos que en la Pola”, reconoce Demi García. Y explica: “Para ir a la escuela muy bien. Las lleva el autobús al colegio de Campomanes y a Claudia la lleva al instituto. El problema son las actividades extraescolares”. “Si queremos que sean como les nenes de la Pola y que vayan a actividades, tenemos que bajarlas nosotros. Nos vamos rotando. Creo que las administraciones tendrían que hacer un esfuerzo por favorecer los servicios en los pueblos”, añade.

El resto de los adultos, sentados con el café, asienten. Este año tendrán que hacer unos cuantos viajes. Las niñas se han apuntado a zumba, pintura e inglés. Claudia no quiere perderse sus clases de acordeón, que empezarán en unos días.

Las familias están a punto de despedirse, llevaban un tiempo sin juntarse. “Con el tema del covid y eso, no solemos hacer reuniones”, explica Demi García. Y añade: “Somos gente del pueblo, sabemos como es la vida aquí. La mejor forma de ganar población es que vuelvan los que nacieron aquí, no gente nueva”.

Las niñas también se despiden. Están sentadas en un banco y acarician a “Yako”, el perro de Alba. Cuando se van sus amigas, la pequeña abraza a “Yako”: “Paso mucho tiempo sola, pero me gusta”.

–¿De verdad que no cambiarías el pueblo por ninguna ciudad... ni siquiera Nueva York?

Se lo piensa un poco: “A ver, no sé... Bueno no, creo que no”.