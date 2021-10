“Cuando entras en la mayoría de escuelas tradicionales piensas que son aburridas”

–Habla muy bien castellano.

–(Ríe). Gracias, sabía que ibas a decírmelo, todos los españoles se sorprenden. Es porque estudié en Barcelona.

–¿Es la primera vez que visita este centro de Langreo?

–He seguido muy de cerca los trabajos, con mi equipo. Ellos me mandaban fotos y vídeos de como iba quedando, he estado muy pendiente de la evolución de las instalaciones. Aunque, claro, con el coronavirus todo ha sido muy difícil. Hoy es la primera vez que lo veo terminado y que lo visito en vivo.

–¿Cómo decidió encaminar su carrera hacia el diseño de espacios de aprendizaje para niños?

–Lo que hago actualmente es buscar cómo podemos maximizar el desarrollo y el aprendizaje de los niños, pero también de los adultos. De los seres humanos. Esto empezó a preocuparme cuando fui madre y vi que mi hijo perdía motivación.

–¿A qué se refiere?

–A él le gustaba mucho hacer periódicos, siempre. Escribía y luego nos los daba a mí y a su padre. Era como son los niños, con muchas ganas y muy creativo. Pero, cuando empezó en la escuela, le dijeron que no. Que eso no podía hacerlo, que tenía que hacer otras cosas. Vi que le quitaban las ganas porque, como madre, sabes el potencial que tiene tu hijo. Y cómo debes potenciarlo. Vi que estaba frenado, que no estaba aprendiendo todo lo que podía aprender. Esto me hizo pensar que algo estaba mal, y por eso empecé a trabajar en este campo.

–¿Cuál fue su primer trabajo?

–Lo cierto fue que lo primero que hice, aunque fue algo muy pequeñito, fue hablar con el director de la escuela de mi hijo para que cambiaran algunas cosas. Por ejemplo, al ser un edificio muy antiguo, tenía el pasillo muy amplio. Propuse que los niños pudieran hacer pequeños grupitos en el pasillo para trabajar en equipo. Y ya, de ahí, fui haciendo más y más.

–¿Piensa que el diseño es clave para el correcto aprendizaje de niños y adultos?

–Yo soy diseñadora y arquitecta, así que este es mi foco en las cosas. En realidad, no es difícil de entender. El espacio que nos rodea tiene un impacto enorme sobre cómo nos comportamos y sobre cómo nos sentimos. Si tú quieres que la gente se comporte de forma diferente, tienes que buscar un espacio diferente.

–¿Un ejemplo?

–Pues cuando el profesor de un aula está hablando desde un atril, desde arriba, a los niños que se sientan abajo. Esto ya genera una sinergia muy clara. Otro ejemplo, si sientas a los alumnos separados y mirando hacia adelante, la posibilidad de trabajar colaborativamente, en ese entorno, es realmente muy baja.

–Es justo lo contrario a lo que ha hecho usted en el centro Arkuos.

–Es una pena que hoy no hay niños aquí. Porque, si los hubiera, los verías abrir la puerta y sonreír. Cuando entras aquí, piensas: “¡Qué guay!”. Es el resultado de una imagen cuidada. Es como cuando tu vas de fiesta y te vistes bonita, y te ves bonita y te motivas para ir a la fiesta. Pues igual, eso pasa en espacios como este.

–La mayoría de las escuelas conservan el diseño tradicional...

–El problema de muchas escuelas es, efectivamente, el diseño. La mayoría de las escuelas, cuando entras, piensas: “Qué aburrido, qué soso... ¿Cuántas horas tendré que estar aquí?”. Las sensaciones que provoca el diseño, sobre tu mente, tienen un impacto muy grande. Un buen diseño puede hacerte sentir con más energía, más ganas y más motivación.

–Entonces, ¿Cambiaría el diseño de todas las escuelas?

–Cuando un ser humano se desarrolla como persona, se siente feliz. Creo que el estrés, aunque a veces pensemos que viene de trabajar mucho, viene de cuando no te desarrollas como persona. Cuando no creces. Eso sí da estrés, porque nos da la sensación de que no tenemos poder sobre nuestra propia vida. Yo tengo claro lo que busco con mis diseños. Necesitamos jóvenes que estén empoderados, necesitamos jóvenes que quieran crear un mundo mejor. Necesitamos energía, gente que busque soluciones y que quiera siempre avanzar.