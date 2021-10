Inauguración por todo lo alto del pozo Santa Bárbara como espacio cultural. La antigua mina, el primer pozo minero declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en España, se estrena como centro de exposiciones con “Solid Light and Perfomance Works”. Se trata de una muestra del reputado artista Anthony McCall (Gran Bretaña, 1946), comisariada por Gloria Moure. Está previsto que el autor acuda a la inauguración, que será el 15 de octubre.

McCall llega a Mieres tras llevar su obra a los centros de arte más importantes del mundo. Entre otros, ha expuesto en el Centro Georges Pompidou (París, 2004), Tate Britan (Londres, 2004) y San Francisco MOMA (San Francisco, 2007). La exposición en Mieres, que se extenderá a Mieres Centru Cultural (MCC), es un recorrido por la trayectoria del artista a través del film y performance.

Un recorrido que comenzó en el Ravensbourne College of Art and Design, donde McCall estudió diseño gráfico. Pronto se involucró en la escena de arte y film experimental británico. “‘Solid ligth and Performance works’ propone constatar como en sus trabajos el nexo ha sido el performance y el film concebido esencialmente como modulación de la luz en espacio y tiempo”, explica el dossier de la muestra. Y añade: “También como sus obras e ideas desarrolladas durante los años setenta dialogan con su trabajo actual, reabriendo un interesante y rico terreno conceptual, con significantes diferencias de la dimensión temporal entre unos y otros”.

En el Pozo Santa Bárbara se presentará “Face to Face II”, su primera obra con dos pantallas enfrentadas. “Los haces de luz provocados por la proyección ininterrumpida de los dibujos en continuo movimiento define un espacio, un lugar para experimentar”, señalan. A lo largo de las salas del MCC, se desplegará un bloque de piezas conformado por los trabajos fílmicos de los años 70.