El galardón anual a los valores democráticos y recuperación de la memoria histórica que desde hace ya tres años entrega el Foro Pozo Fortuna ha recaído en el histórico militante comunista langreano Vicente Gutiérrez Solís. También ha sido premiada la Fundación José Barreiro.

El presidente de la asociación organizadora, José María Prieto, destacó ayer que ambos reconocimientos se complementan: “La Fundación José Barreiro ha asumido la importante labor de difundir la labor realizada precisamente por luchadores democráticos como Gutiérrez Solís”.

El concejal de Memoria Democrática, Sergio Gutiérrez, apuntó ayer que Vicente Gutiérrez Solís ha logrado convertirse en un referente “de gran importancia” tanto en el ámbito social como dentro del movimiento vecinal. Tras participar en la fundación de CC OO, desempeñó una importante tarea en el movimiento asociativo de Langreo, asumiendo durante años la representación de la federación vecinal. Antes, había tenido que abandonar la región por su activa participación en la huelgas mineras de 1962.

La represión franquista no fue cuestión de unos pocos años al término de la Guerra Civil. Se extendió durante toda la dictadura, casi cuatro décadas. Y es esto precisamente lo que Vicente Gutiérrez Solís ha intentado que no se olvide. Hace un par de años, por ejemplo, organizó la exposición “Que no caigan en el olvido”, con materiales que ha ido recopilando.

Como militante comunista, Gutiérrez Solís sufrió destierro a principios de los años sesenta. Entonces muchas zonas de España estaban muy mal comunicadas y apenas había teléfonos: era como caer en otro mundo. Las presiones internas e internacionales acabaron por torcer la voluntad de la dictadura de seguir con este tipo de penas y, a finales de 1963 pudieron regresar a casa. Con todo, Gutiérrez Solís y muchos otros no pudieron volver a trabajar: estaban “fichados”, vetados por el régimen. No pudo emplearse de forma abierta hasta 1978, hasta la caída de la dictadura. “Su compromiso social ha sido inquebrantable pese a sufrir persecución y represión”, señaló ayer Prieto.

Los premios se entregarán en el Pozo Fortuna (Turón) el próximo 23 de octubre. Entre los intervinientes estará el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez (IU) . El distintivo que se otorga es una réplica del monolito existente en este centro de interpretación dedicado a la memoria de las víctimas de la represión franquista.

Fosa común

El galardón nació con el objetivo de distinguir a las personas o entidades que se esfuerzan “por conseguir un mundo más libre, fundamentado en la paz y la concordia, y también como homenaje a las víctimas del franquismo”. Este enclave tiene el penoso honor de ser uno de los “puntos negros” de la represión farraguista. Los historiadores aseguran que es imposible cifrar el número de cuerpos arrojados al funesto pozo turonés, que desde hace unos años se ha convertido en un lugar de peregrinación para el recuerdo. La fosa fue tapada y acabó en el olvido hasta que en 2003 fue descubierta, y años más tarde se colocó un monolito del pintor y escultor turonense Juan Luis Varela para recordar los oscuros hechos que allí acontecieron.