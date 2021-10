El PP acusa al Alcalde de Mieres de buscar “excusas” para “arrinconar” al deporte

El PP de Mieres afirma que el gobierno local de IU está utilizado la pandemia como “excusa” para recortar los recursos económicos dedicados al deporte. El presidente del partido, José Manuel Rodríguez, señaló al respeto que el concejo sufre el deterioro de las instalaciones deportivas y que los clubes se ven obligados a subsistir “sin prácticamente ayudas”. En este sentido, recalcó que mientras las actividades culturales reparten “cuantiosos contratos” entre artistas foráneos, las entidades deportivas locales se “asfixian”.

“Si la ciudadanía mierense en algún momento no concede su confianza para gobernar en Mieres, podemos adelantar que el deporte será un pilar de nuestra gestión, así como la bajada de impuestos”, señaló Rodríguez.

El portavoz municipal del PP, Fernando Hernández, repasó algunas carencias que sirven para argumentar las quejas del PP. Recordó que el pasado fin de semana debería haberse celebrado la IV Feria del Deporte de Mieres, finalmente suspendida. “La falta de compromiso con el deporte es palpable y continua. Ni promoción, ni ayudas ni compromiso. Se le está arrinconando”.

Fiestas de San Juan

El PP no acepta a estas alturas la pandemia como excusa para la suspensión de la Feria de Deporte. “Ha sido una fácil salida para no tener que trabajar por parte de los concejales de IU y no continuar con un evento al que nunca le supo sacar partido. Tras haberse realizado las ‘No fiestas de San Juan’, los numerosos conciertos y eventos culturales que se hicieron en plena ola de incidencia máxima, creemos que la excusa de la pandemia es algo muy banal como para no haber seguido apostando por el deporte en Mieres”.

Los populares consideran llamativo que el Ayuntamiento haya contado con un stand en la Feria de Muestras de Asturias, en Gijón, “gastando una gran cantidad de dinero”. Fernando Hernández sostiene que no se entiende la apuesta por este evento y la suspensión de la feria local.

Desde el PP afirman tener “muy claro” que la falta de compromiso con el deporte en Mieres es consecuencia de “la imposibilidad de darle un rendimiento político e ideológico al mismo, ya que el deporte es trasversal a la política, es para todos y de todos, no como la cultura en Mieres, la cual esta secuestrada por una ideología, con una intencionalidad de adoctrinamiento y, claramente, una manera de usar los fondos públicos con fines políticos”.

La Feria del Deporte de Mieres debería haber sido, a juicio del PP, “un punto de encuentro” para los clubes de Mieres: “La excusa de que se necesitan muchos meses para su organización no es válida, ya que las entidades están aquí. La otra posible excusa relacionada con la ausencia de un organizador, otra mentira más, ya que tenemos un reciente ejemplo con la Feria del Coleccionismo, la cual atrae a numeroso público y se organiza con un presupuesto mínimo. Eso sí, con mucha ilusión y ganas de trabajar. Si se quiere se puede”, indica Hernández.