Nieves Concostrina: “Es de canallas negar lápidas cuando los muertos golpistas están bien enterrados”

Nieves Concostrina (Madrid, 1961) atesora una larga carrera periodística. Su voz se ha hecho reconocible en la radio española gracias a su amena singularidad, hablando de manera clara y sin rodeos de la historia y la muerte, dos materias que dejan sorprendentes resquicios para el debate y, en muchos casos, la interpretación interesada. Tras sus inicios en Diario 16, comenzó a interesarse por el mundo de la historia como redactora jefa de la revista funeraria “Adiós Cultural”. Mientras rebuscaba en cementerios y epitafios llegó a Radio 5 con el espacio “Polvo Eres”. De ahí saltó a RNE y a la Cadena Ser, de la mano de “La Ventana” y de la sección “Acontece que no es poco”, que le ha terminado de dar popularidad. Hoy ofrece una charla en Mieres bajo el título “Algunos cadáveres inquietos”. El encuentro con la periodista será en la marco del certamen cultural “FIASCO”. La cita es a las nueve de la noche en la Casa de Cultura.

–¿De qué hablará hoy en Mieres?

–Presento a diez personajes a los he llamado cadáveres inquietos, pero en realidad sería más correcto hablar de muertos ajetreados. Se habla mucho del respeto a los muertos, pero hay casos en los que no los dejan quietos, los traen de acá para allá, por mucho que un muerto no se mueva de donde lo ponen. Es un repaso simpático de casos como el de Niccolò Paganini, al que acusaron de tocar el violín como el diablo y la Iglesia le ha negado el enterramiento en sagrado durante 36 años. Evita Perón es otro caso de un cuerpo que, en este caso por asuntos políticos, lo pasearon durante veintitantos años por el mundo, enterrada incluso con un nombre falso.

–¿El dictador Francisco Franco podría tener cabida en la lista?

–No. Yo a los fascistas no les dedico ningún tipo de recuerdo. Ese bicho está muerto y enterrado. De todas formas, hay que decir que en España a los dictadores se les trata muy bien.

–¿Qué opina de que haya familias que aún no hayan podido dar sepultura a sus muertos tras más de cuarenta años de democracia?

–Es algo mucho peor que triste. Es un insulto a la memoria. No entiendo que cierta gentuza que pide constantemente respeto a los muertos le niegue a otra persona un punto de referencia para poder enterrar unos huesos. Es repugnante lo que dijo Pablo Casado cuando habló de los “huesos del abuelito”. No se puede hablar así cuando sabes que la herida se cierra en el momento de poner una lápida. He visto ancianos de noventa años cruzando los dedos para no morirse antes de poder recuperar un hueso de su padre. Negar eso solo se entiende desde la crueldad. Lo duro es que los golpistas y los fascistas tienen bien enterrados a sus muertos. Todo esto es una canallada. La memoria democrática es una responsabilidad.

–¿De donde le viene el interés por la muerte?

–No se trata de una obsesión, para nada. Simplemente el periodismo me llevó por ahí. Hay que informar de todo y en un momento determinado a mi marido a mí nos encargaron hacer una revista ligada al sector funerario. No quedó más remedio que empaparnos del sector en todos sus aspectos y ámbitos, desde el económico al histórico. Al tener que hacer ese trabajo, lo menos que puedes hacer es hacerlo bien. A la gente le empezó a sonar extravagante eso de reflexionar sobre la muerte, siempre al margen de la religión. Llamó la atención. A base de visitar cementerios y hacer entrevistas a diferentes expertos aprendí mucho y descubrí un mundo que me fascinó por lo desconocido que era.

–¿Esta sociedad que busca la juventud eterna le ha dado la espalda a la muerte de una manera insana?

–La culpa la tiene la losa de la religión, que es la que ha tenido el monopolio de la muerte en este país. Han utilizado la muerte para extender el miedo. Se vive de espaldas a la muerte para huir de un infierno que no existe.

–¿Se puede tener una buena relación con la historia sin estar en paz con el muerte?

–Todos sabemos en manos de quién ha estado contarnos la historia. Por regla general tenemos una formación histórica mala y hay quien se aprovecha para contar las cosas a su manera. De esta forma puedes decir que los españoles fuimos a América a salvarlos del canibalismo. Hay que intentar no abrir debates que están bien cerrados.

–¿Cómo piensa que la historia tratará al actual Rey Emérito?

–Es imposible que bien. La careta a los Borbones ya se les ha caído. Juan Carlos I, el exrey y presunto delincuente, no ha hecho nada que sus antecesores no llevaran haciendo durante 200 años. Hay que recordar que está demostrado que ha evadido impuestos, por mucho que no pueda ser juzgado por ello. Desde que Cristina de Borbón sacó pasta de España y cobrase comisiones de todos los negocios del país, el dinero de los Borbones ha estado fuera y las herencias se han repartido fuera. Esto se sabe. Los periodistas que no están enterados es porque no les ha dado la gana. Los adulterios y las estafas de Juan Carlos I tienen muchos cómplices. Todos los directores de este país sabían los nombre y apellidos de sus novias, pero hacía gracia.

–¿Cómo ve Madrid?

–Madrid se ha deteriorado muchísimo. Hay un ambiente enrarecido y todo está muy sucio. Se han deteriorado todos los servicios públicos y lo único que interesa es un turismo muy cutre y rápido, nada cuidado. No hay médicos, pero eso no importa mientras podamos sentarnos a tomar una cerveza en una terraza.