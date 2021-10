P. LLANA Pola de Laviana La popular “Noche Abierta” se abre mañana, viernes, desde las 20 horas hasta la medianoche, en los establecimientos comerciales de Pola de Laviana. Las anteriores ediciones, celebradas antes de la pandemia, se saldaron con éxito espectacular que se espera repetir y aumentar en la presente edición programada por Aulav, Asociación de Autónomos de Laviana, con el apoyo municipal. En las cuatro horas de la “Noche Abierta” entrar en los comercios participantes es encontrar productos de novedad y calidad a mejores precios, con importantes descuentos y muchas sorpresas para hacer felices las compras. La promoción premia con 3.000 euros en un sorteo que se celebra minutos después de la medianoche en la caseta de Aulav instalada en la céntrica plaza Fray Ceferino. Independiente de novedades y alicientes en cada establecimiento participante, la popular “Charanga Elite” amenizará la noche lavianesa ,llena de sorpresas para todos. Participan en esta importante iniciativa comercial que pone de relieve la importancia del sector en el concejo: Relojería Joyería Jesús, R-Triskel Modas, Perfumería Dori, Óptica Cristal, Perfumerías de la Uz, La Cesta Rosa, All in Fútbol, Farmacia Laviana, Mayarí Moda, Neverland, Deportes Montes, Peques, Vísteme Despacio, Novedades Roma, Ceylam, Lencería Tanga’s, Peccata Minuta Delicatessen, Kuko’s, Especies Com. Veterinaria, Kositas Monas, Modas Mayja, Ynka, Zaping Moda, La Botica de los Perfumes, El Vestidor, Decoración Pochi, En Tonos Pastel, Drichstore Dietética, Bolsos y Complementos Beatriz, Ferretería Galván, Zapatería a Tus Pies, Aisea Moda Infantil, Detroit Moda, El León de Chelo, Aquelarrestyle, Alquimia Joyeros y Bel’s Moda.

| 04:01