El Círculo Aeronáutico renuncia a ubicar su museo en la estación de autobuses

El Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro” descarta optar a poner en marcha un museo aeronáutico en la estación de autobuses de La Felguera, una opción que había barajado con anterioridad. La entidad había presentado en 2018 una propuesta para hacerse cargo del equipamiento. La intención del colectivo era exhibir en el inmueble parte de su colección de maquetas de aviones, así como sus paneles expositivos y un simulador de vuelo.

Esta propuesta ha sido desechada, indicó el presidente del Círculo Aeronáutico, José Manuel Martín Ferrer. “Las condiciones que van a poner en el concurso no se van a adecuar a lo que nosotros necesitamos. Cuando lo planteamos la primera vez, teníamos el apoyo del Principado y del Ayuntamiento para acometer la adecuación del espacio para el museo. Según los cálculos que manejábamos entonces el coste sería de unos 100.000 euros. El Gobierno regional estaba dispuesto a poner la mitad del dinero y el Consistorio la otra mitad”.

En la actualidad, apuntó Martín Ferrer, “descartamos esa opción porque no estamos en condiciones de asumir eso en solitario. De aquella teníamos los apoyos económicos, pero ahora no los tengo. No tendríamos problemas en hacernos cargo de la instalación y de su mantenimiento, pero no de la obra de acondicionamiento”.

Colección

La colección de maquetas es uno de los principales “tesoros” del Círculo. La sociedad cuenta con una treintena de piezas de mayor escala, con un valor total de 250.000 euros. La más cara alcanza los 12.000 euros. También hay varias maquetas de menor tamaño. El problema es que, cuando se montan las maquetas, no pueden volver a desarmarse. La mayor parte de ellas están almacenadas, sin montar, en el Museo de la Minería.

El museo de la aviación del Círculo Aeronáutico de La Felguera es una vieja aspiración de la entidad langreana. Se llegó a planificar un ambicioso centro expositivo en la zona de Valnalón, en La Felguera. La idea era que provocara en el visitante la sensación de que se encontraba en el interior de “una terminal aeroportuaria”. El complejo debía constar de un edificio de nueva construcción conectado mediante un pasillo de vidrio con la antigua nave de la factoría de Metalsa.

El denominado Memorial de Gestas Aeronáuticas se alojaría en dos edificaciones separadas por un patio. Para la fachada principal del edificio de nueva planta se recurriría a materiales que simulasen el aspecto exterior de los aviones. Contrastaría con el frente de la nave, reservada para la exposición, en la que debía dominar el óxido. El Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro dispondría, según ese proyecto, de 1.000 metros cuadrados destinados a la muestra en la planta baja y alrededor de 500 en un primer piso que se habilitaría en los laterales de la nave. Ese proyecto no llegó a fructificar. La entidad sigue buscando cómo poder exponer y mostrar al público todo su patrimonio.