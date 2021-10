Las nuevas ayudas del covid a las familias llegarán a los 1.100 euros en Langreo

Las bases de la nueva convocatoria de ayudas a las familias langreanas más afectadas por la crisis sanitaria ya tienen luz verde de la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Promoción Económica. Solo falta que se confirme el visto bueno en el Pleno que se celebrará la próxima semana para que se pueda abrir el plazo para presentar las solicitudes. El Ayuntamiento de Langreo dispone de 341.400 euros para distribuir, que es la cuantía que no se repartió de los 350.000 euros reservados para este concepto.

Estas ayudas se destinan a vecinos del concejo que “han estado en ERTE, han sido despedidos, no renovados o con cese total o parcial de la actividad de autónomo”, aseguró el concejal de Promoción Económica, Javier Álvarez. La cuantía máxima que podrá recibir cada solicitante será de 1.100 euros. La cantidad dependerá del número de solicitudes aprobadas ya que entre ellas se repartirán los 341.400 euros. Las bases, que fueron aprobadas por el PSOE y Unidas por Llangréu, fijan que las subvenciones no se concederán por unidades familiares, como las anteriores, si no por personas. La razón es que, señaló el edil, “en una familia pueden estar afectadas por ERTE, por ejemplo, dos personas y ahora podrán recibir la ayuda cada una de ellas y si solo se tuviese en cuenta la familia sería solo una”.

Los vecinos a los que se les concedan estas ayudas tendrán que elegir entre recibirla en una tarjeta prepago, como en la primera convocatoria, o un ingreso directo en la cuenta bancaria. En el primero de los casos la subvención podría ascender a 1.100 euros y en el segundo a 1.000. Con esta medida, indicó Javier Álvarez, “queremos incentivar el uso de las tarjetas monedero, que se utilizarán para compras en establecimientos del concejo”. El vecino que opte por un ingreso en su cuenta, apuntó, “tendrá que aportar las facturas que certifiquen que esa ayuda se gastó en Langreo”.

En el caso de que tras aprobar las subvenciones quede dinero de esa cuantía inicial de 341.400 euros se habilitará una segunda línea. “Será para empleados de empresas de servicios esenciales que han trabajado durante el confinamiento, entre ellos atención a domicilio, limpieza o supermercados”, apuntó el concejal de Promoción Económica. La cantidad dependerá del dinero que quede sin distribuir de la primera línea. Las bases, afirmó Álvarez, han sido aprobadas en la comisión de Hacienda “tras un debate largo para aprobarlas con el máximo apoyo posible”. CC OO y UGT presentaron una propuesta en la mesa de diálogo social para que las ayudas llegasen a vecinos que hayan estado o estén en ERTE debido a la crisis sanitaria. Ayer, en la comisión de Hacienda “hubo consenso”, aseveró el edil, entre el PSOE y Unidas por Llangréu, que trasladaron sus propuestas para elaborar las bases.

En la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Promoción Económica también se analizó la actualización del reglamento de las plazas de abastos, que será sometido a debate en el próximo Pleno. Se trata, manifestó Álvarez, “de una modificación consensuada con Acoivan y la asociación de comerciantes de la plaza de abastos de La Felguera”. Uno de los cambios incorporados en el documento, que fue elaborado en los años 80 con una modificación en la década posterior, se centra en el traspaso de la concesión del puesto. “Hasta ahora solo se contemplaba la consanguinidad y se incluirá también que puedan hacerse cargo trabajadores del negocio, sin que tengan que cerrar el puesto y participar en una subasta”, dijo el edil. Además, añadió, podrá haber “puestos dedicados a la restauración, donde se pueda comer en la barra o llevar la comida que elaboran a casa”.