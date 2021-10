Los pueblos de Mieres reclaman un plan para atajar los vertederos ilegales

El malestar por la presencia recurrente de vertederos ilegales no es algo nuevo en Mieres. De hecho, el Pleno ya acordó hace cinco años incrementar la vigilancia policial en el valle de Turón para intentar acabar con la proliferación de basureros. Fue a petición del grupo del PSOE . El acuerdo incluyó establecer que se tomasen las medidas sancionadoras necesarias sobre los responsables de dichas conductas.

El movimiento vecinal percibe que el compromiso municipal alcanzado por unanimidad en 2016 no se está cumpliendo: “La presencia de vertederos, lejos de disminuir, está incluso aumentado. Hay más”, apuntan desde la plataforma “La Güeria San Juan también existe”. Lamentan que el Ayuntamiento no haya tomado medidas efectivas para erradicar comportamientos incívicos. “Entendemos que es complicado vigilar todos el municipio, pero lo que no parece de recibo es que la señalización existente sobre las posibles sanciones haya quedado tan obsoleta como para que las multas se sigan estableciendo en pesetas”, señalan desde el citado colectivo.

El valle del San Juan y el de Turón son las dos zonas del concejo más afectadas por este problema. Ahora bien, los vertederos ilegales se extienden por todo el municipio: “La presencia de puntos negros es muy significativa y hay zonas muy afectadas”, señalan los responsables de la Agrupación Vecinal de Mieres, “Hace falta un plan de erradicación serio y urgente”. En este sentido, el asociacionismo se pone a disposición del Ayuntamiento. “Nadie mejor que los propios vecinos para señalar y colaborar en la eliminación de estos basureros”.

El PP de Mieres advirtió recientemente de la necesidad de que el Ayuntamiento elabore un inventario de los vertederos “pirata” que están proliferando en todo el concejo para su posterior eliminación.

Precedente

Lo cierto es que el Ayuntamiento ya abordó hace unos años, en concreto en 2012, un plan para la erradicación de vertederos. Se actuó a lo largo de todo el concejo, erradicando hasta 18 basureros ilegales . Entre los lugares donde se trabajó en su momento destacan, por ejemplo, la explanada junto al apeadero de Renfe, donde había numerosas bolsas de basura; Bustiello, donde se retiraron restos de mobiliario urbano; el paso subterráneo de Sueros, donde se encontraron 25 bombonas de gas; Morgao, de donde se sacaron plásticos, bolsas de basuras y restos orgánicos; un tramo entre Ujo y Santa Cruz en las márgenes del río, con plásticos, restos orgánicos, ropa, plásticos, envases y cartones; o Vallín, con escombro y restos de vehículos. El movimiento vecinal reclama otra actuación similar al volver a proliferar estos puntos de abandono de residuos.