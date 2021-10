La irrupción de la pandemia en 2020 dio al traste con el XXII Concurso de Canción Asturiana de San Martín del Rey Aurelio. Parte de las semifinales y las finales quedaron aplazadas hasta que mejorase la situación. Ahora, con el virus algo más controlado, la Asociación de la Canción y el Folclore del Valle del Nalón, pretendían retomar esta cita. Sin embargo, no será posible ya que el Ayuntamiento de San Martín, su principal patrocinador, no lo tenía presupuestado para este año.

El presidente de la entidad, José Luis Alonso Rozada –acompañado por los directivos Arsenio Fernández-Nespral y Agustín Camblor, “Mino”– manifestó su “tristeza” por no poder retomar el concurso donde lo dejaron. Pero esto no quiere decir que sea el fin del certamen de tonada. Sus organizadores esperan poder celebrar el año que viene la XXII edición, siempre que cuenten con financiación municipal. “Había predisposición del alcalde de San Martín, José Ángel Álvarez ‘Quirós’, para reanudar el certamen, pero no había fondos presupuestados. Ahora esperamos que sí se incluyan en el próximo presupuesto, para que podamos retomar el concurso en 2022. Lo único que podemos hacer es dar las gracias a todos los cantantes que participaron en la última edición”, indicaron los organizadores.

La edición de 2020 fue presentada en enero de ese año con gran ilusión por parte de sus promotores. Alrededor de un centenar de cantantes habían mostrado su deseo de participar en el concurso, una cifra similar a la de otros años, pero que da cuenta de que el certamen sigue teniendo tirón entre los aficionados. También llegó con novedades, ya que en lugar de realizarse todo el certamen en el teatro municipal de El Entrego, las primeras seis galas se celebraron en el aula cultural La Plaza –actualmente el aula cultural Onofre Rojo–. Las dos semifinales y cuatro finales restantes iban a tener lugar en citado teatro, pero nunca llegaron a celebrarse ya que llegó la pandemia del coronavirus.

Otra de las novedades de la última edición del concurso era la incorporación de un premio único en categoría mixta para la mejor interpretación que emulase a dos de las leyendas de la tonada asturiana, como son Obdulia Álvarez, “La Busdonga”; y Ángel González, “El Maragatu”, con música de piano. Otro de los premios, el de “Canción Minera”, estaba patrocinado por el SOMA.