Los emprendedores apelan a la formación como condición previa a perseguir sueños

El veloz desarrollo de las nuevas tecnologías y, sobre todo, las redes sociales, ha facilitado enormemente las posibilidades laborales dentro del campo de los emprendedores. Ahora bien, identificar una oportunidad no es siempre sencillo y tampoco lo es organizar los recursos disponibles. Es un realidad que perciben quienes han transitado por ese camino, como las mierenses María Blázquez y Laura Valles: “Hoy en día hay muchas oportunidades para emprender, pero hace falta formación y un buen asesoramiento, ya que los riesgos son siempre elevados”.

La Asociación Cultural Norte Joven Mieres (Norjomi), en colaboración con el Ayuntamiento de Mieres, organizó ayer el segundo encuentro “Por y Para el Empleo”. Se trata de una jornada que versó sobre estrategias y nuevas metodologías de trabajo en red para la búsqueda activa de trabajo. Se prestó especial atención al sector servicios. Las ya citadas María Blázquez y Laura Valles narraron su experiencia como emprendedoras. En ambos casos, afrontaron sus proyectos bajo el asesoramiento del centro tecnológico de Valnalón (Langreo).

Laura Valles impulsó durante el confinamiento del año pasado un negocio en red de diseño y venta de uñas postizas a medida, “elaboradas a mano, con materiales de calidad, reutilizables y completamente personalizables”. El proyecto ha funcionado y en breve prevé contratar personal: “Estoy preparando un curso presencial de formación para poder contar con un equipo que permita a la empresa seguir creciendo”. En su caso, ha encontrado un mercado receptivo sobre todo en Latinoamérica. Sin Internet su aventura hubiera resultado muy posiblemente inviable. Ahora bien, Valles subraya lo importante que es medir cada paso: “Hay que arriesgarse, pero analizando previamente cada detalle sin escatimar trabajo y buscando el mejor asesoramiento posible”, apunta esta técnica superior en Estética Integral y Bienestar, que empezó a realizar “nail art” con 15 años. “Actualmente estoy viviendo mi sueño y he logrado convertir en mi trabajo la pasión que siempre he sentido por dibujar miniaturas en las uñas”. Pero la ilusión sin esfuerzo es casi siempre improductiva: “No puedes dejar de formarte. Cuando creas un negocio debes cuidarlo para que no se muera. No es un árbol”.

En el caso de María Blázquez, esta mierense forma parte del equipo de hosteleros que está al frente del restaurante TC 28, actualmente uno de los principales referentes de la gastronomía mierense. También aconseja perseguir los sueños profesionales, pero siempre bajo las directrices de un plan bien planteado. “Hay muchos factores que deben tenerse en cuenta cuando pones en marcha un negocio. Resulta fácil dejarte llevar por la evidencia de que abren muchos bares, pero sería un error olvidarse de que también cierran muchos”. La experiencia le dicta que cualquier mercado exige trabajo y planificación: “Cuando inviertes unos ahorros no quieres perderlos de golpe. Hay que saber aprovechar las redes sociales y tener las ideas claras”. En el TC 28 han logrado reconocimiento para su carta, con diversos premios gastronómicos, el tiempo que promueven la cultura. El negocio ya ha cumplido cuatro años: “En su momento nos plantearon que nos instalásemos en Oviedo o en Gijón, pero somos de Mieres y tuvimos claro que la gente de Oviedo y Gijón podía venir a comer aquí”, señala Blázquez.