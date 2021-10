Culinos con acreditación

Jorge Menéndez es un mierense que hasta hace unas semanas apenas había escanciado sidra media docena de veces. Más por sed que por interés. En unos días comenzará a trabajar en la sidrería “La Madreña” de Pola de Siero. Es el alumno aventajado del primer curso de escanciado de sidra que organiza la Asociación Llagareros Artesanos del Caudal.

Relacionadas El arte de saber escanciar la sidra

Un total de nueve escanciadores de sidra recogieron ayer el diploma que los acredita como tal. Todos ellos han superado con buena nota el curso, que inicialmente contó con una veintena de inscripciones. Jorge Menéndez es el primero que ha encontrado trabajo, aunque los responsables del programa confían en que el resto lo consiga pronto: “Me apunté porque estaba en paro y me enteré de la iniciativa. Nunca había pensado en ser escanciador, pero se me ha dado bien”. Menéndez, sin experiencia en el sector, comenzará a trabajar en breve para quien ha sido su monitora, Loreto García. Reconoce que se la dado bastante mejor de lo que esperaba inicialmente. “Al parecer resulta que tengo bastante buen pulso y coordinación”. Ahora bien, asume que aunque tiene las cualidades, aún le falta un último paso para convertirse en profesional: “Supongo que el primer día me pondré nervioso cuando tenga que atender a la clientela, pero espero acostumbrarme pronto”.

El Ayuntamiento de Mieres

El curso ha contado con el apoyo de las concejalías de Empleo y Educación del Ayuntamiento de Mieres. Ha costado de 35 horas y estaba dirigido tanto a personas en paro, con el objetivo de enseñarles a escanciar, como a personas en activo que pretendían perfeccionar su técnica, priorizando a las inscritas en el Servicio Público de Empleo. Al final fueron las primeras las que coparon las plazas.

Y es que en Asturias, paradójicamente, hacen falta escanciadores de calidad, Así lo reconoce Vicente Ardura, presidente de Asociación Llagareros Artesanos del Caudal. “Actualmente no hay gente para trabajar. A las sidrerías les cuesta mucho encontrar profesionales de calidad”, apunta. El colectivo, que organiza concursos caseros de sidra y también celebra charlas ligadas a todo aquellos temas relacionados con la cultura sidrera , espera dar continuidad al curso de escanciador celebrado en el recinto ferial de Santullano.