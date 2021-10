Una empresa agropecuaria recuperará cinco de los empleos perdidos en Vesuvius

Aunque todavía no se haya conseguido un proyecto de actividad alternativo al cierre de la planta que la multinacional Vesuvius tenía en el polígono industrial de Riaño, eso no quiere decir que no estén saliendo pequeñas iniciativas que permitan recuperar parte del empleo perdido. Así, en la última mesa de seguimiento que se constituyó tras el cierre de la planta, donde están los sindicatos, el Principado y el Ayuntamiento de Langreo, salió a la luz la iniciativa de una firma que generaría cinco puestos de trabajo reservados para los extrabajadores.

El análisis se centró, según ha podido saber este diario, en la tramitación administrativa y los plazos de la segregación de la parcela. La empresa interesada es Agrolago, compañía de servicios agropecuarios cuyas instalaciones están situadas junto a la planta de Vesuvius. La intención de la empresa es la de adquirir una parte de la parcela que Vesuvius tenía en Riaño. En total, pretende comprar unos 5.000 metros cuadrados de ese suelo. Fruto de ese acuerdo de venta, del que no ha trascendido mucho más, saldría el compromiso de reservar los cinco puestos de trabajo para los extrabajadores de Vesuvius, según los sindicatos.

Sin embargo, el proceso para hacerse con los terrenos no es inmediato. Vesuvius ha presentado en el Ayuntamiento de Langreo el estudio de detalle para ordenar y segregar la parcela, que ha sido aprobado de forma inicial y se somete ahora a exposición pública durante un mes para se puedan presentar alegaciones.

Un centenar de trabajadores

El secretario general de CC OO de Industria en Asturias, Damián Manzano, que hace unos días exigía a la multinacional que cumpliese con su compromiso y ofreciera una alternativa de actividad para el empleo que se destruyó tras el cierre de la planta de Vesuvius, valoró positivamente la iniciativa de Agrolago. Eso sí, subrayó que se recupera sólo una parte muy pequeña del empleo perdido, que fueron alrededor de un centenar de trabajadores. Considera necesario que surja otro proyecto más ambicioso en cuanto a la generación de empleo y acorde con el que se perdió en Vesuvius. De hecho, como había asegurado el sindicalista, “hay extrabajadores que ya ha agotado la prestación por desempleo y otros se buscan la vida en empleos precarios”. Otros, en cambio, “sí han conseguido algún empleo alternativo, pero la mayoría son de carácter temporal y bastante precarios, nada tienen que ver con los puestos que se perdieron”.

El sindicato ha convocado una concentración de protesta a las puertas de la planta el 6 de noviembre a las 12 horas.