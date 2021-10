“Mi obligación es defender el campus, tiene un potencial desaprovechado”

La directora de la Escuela Politécnica de Mieres, Asun Cámara, apura sus últimos meses en un cargo que tuvo que alargar debido a la pandemia, y lo hace tras haber sido premiada a la Excelencia de la Mujer en la Ingeniería, un galardón que dignifica el papel de la mujer en un mundo tan masculino como el de la ingeniería.

–Comienza el curso académico tras las restricciones de la pandemia, ¿cómo lo afronta?

–Planteo el curso con muchísimas ganas, porque volvemos a la presencialidad y toda la comunidad universitaria tenía ganas de volver a esa situación normal, recuperar el contacto con los compañeros, entre profesores y alumnos, y aprender de verdad. Porque aunque el sistema telemático haya sido una herramienta útil, los alumnos nos transmiten que generaba mucho desinterés, era una situación difícil de llevar. En mis clases observo hasta mayor participación de la que había antes de la pandemia.

–¿Cómo lleva la interinidad en el cargo?

–Hay muchas ganas de que lleguen las elecciones, porque llevamos prácticamente un año de retraso respecto al momento natural cuando se debían haber planteado, y con ganas, porque es imprescindible que haya una renovación para afrontar nuevos proyectos. Estamos en una situación de interinidad que no te permite abordar ningún proyecto porque te estás yendo, porque la pandemia ha centrado nuestros últimos esfuerzos en solventar una situación completamente desconocida y complicada, y estamos en fase de agotamiento y con ganas de que la escuela vuelva a tener una dirección con nuevos proyectos.

–¿Cuándo se celebrarán las elecciones a la dirección?

–Por los cálculos que tenemos nosotros, se prevé entre finales de febrero y principios de marzo. Ahora mismo hay procesos electorales en marcha de renovación de distintos colectivos de la junta de escuela, que es la que vota posteriormente a la dirección del centro.

–¿Cómo ha ido la matrícula este curso?

–La matrícula es, de manera global, muy similar a la de años anteriores. Hay fluctuaciones, pero seguimos teniendo el mismo ingreso de estudiantes. Es algo bueno viendo cómo ha decaído el número de estudiantes en general de la Universidad de Oviedo y no es nuestro caso. Sí es verdad que las fluctuaciones, cuando son a la baja, te hacen saltar las alarmas ante la posibilidad de una tendencia decreciente que esperas que no sea así; y cuando son al alza, te levantan la expectativa de que todo va a mejor, cuando tampoco tiene por qué ser así.

–¿Dónde se producen esas fluctuaciones?

–Hemos aumentado la matrícula en Minas respecto a años anteriores y sí podría haber una tendencia totalmente razonable al alza, lo estamos viviendo con la escasez de materias primas en el mercado o los problemas con el suministro de acero. Es una profesión esencial para el desarrollo de la sociedad y de la industria; pero vemos un ligero descenso en Ingeniería Geomática que no alcanzamos a entender, porque hay una demanda de profesionales en el ámbito de la Geomática que no somos capaces de satisfacer ahora mismo. No hay titulados suficientes para abastecer esa gran industria del manejo de las bases de datos georreferenciadas, satélites…. en fin, de toda la geoinformación que requiere de ingenieros geomáticos para su manejo.

–¿Qué ocurre con Ingeniería Civil y Forestales?

–Son carreras que se mantienen con una matrícula constante. Y en el máster de Geotecnología sí estamos notando un interés creciente, como era de esperar, porque es la continuación del grado en Geomática. Es un máster transversal porque vale para muchos titulados de distintos grados que pueden encontrar una formación necesaria para ellos en su labor profesional y es lo que demanda ahora el mundo empresarial.

–¿Le queda algún proyecto pendiente antes de abandonar la dirección?

–El máster de Ingeniería de Montes. Es un plan de estudios que estaba bastante rematado por la comisión que estaba trabajando en él y me gustaría poder llevarlo a comisión de Gobierno para su estudio y aprobación, y dejarlo lanzado, antes de dejar el centro. Estamos en un momento extraordinario para lanzar esa titulación por la demanda que estamos viendo del ámbito forestal. Por lo demás, este año y medio ha sido tan intenso gestionando la pandemia, que realmente ha hecho que cualquier cosa que estuviera en marcha haya quedado para los que puedan venir.

–Empezó el curso con el premio a la Excelencia de la Mujer en la Ingeniería, ¿cómo lo ha vivido?

–Ha sido muy emocionante, me propuso para el premio el anterior rector, Santiago García-Granda, en los meses prepandemia, a principios de marzo, en una conversación que mantuvimos; y luego, durante la pandemia fuimos preparando la candidatura. Ha sido un premio muy concurrido por las circunstancias. Estoy muy agradecida a Santiago por la confianza que depositó en mí. Pero lo hacía con mucha humildad porque por un lado nunca piensas que lo que estás haciendo puede tener tanta trascendencia; y porque en la Universidad, los investigadores tenemos otros baremos de medir la calidad que están muy lejos de los méritos que yo aporté para ganar el premio.

–¿A qué suelen ir más enfocados?

–A las publicaciones en revistas internacionales y los proyectos nacionales e internacionales en convocatorias competitivas; y mi curriculum tiene mucho de transferencia, de contratos con empresas, la investigación en la que yo estaba trabajando, siempre en el ámbito de la biomasa, siempre ha estado muy vinculada a las empresas asturianas.

–¿Y usted va por otros derroteros?

–Claro, y piensas que en esa situación tienes una desventaja competitiva, pero de repente te das cuenta que desde la empresa lo que se valora es esa trayectoria en la que hay una componente muy importante de transferencia en tu entorno más próximo. A mi me satisface más saber que lo que estás haciendo tiene un beneficio y una repercusión directa en tu entorno geográfico más cercano, y en este caso un entorno que lo necesita que es el entorno minero, que además soy especialmente sensible porque el campus de Mieres arrastra los pros y los contras de ese alejamiento geográfico que parece que tenemos las Cuencas del resto de la comunidad. Eso ha sido muy gratificante.

–El premio también dignifica el papel de la mujer ingeniera.

–Creo que la capacidad que tenemos para progresar las mujeres, con independencia de que estemos en la empresa privada o en la publica, sigue siendo muy inferior. El esfuerzo que hacemos es muy superior, estoy convencida, al de la mayoría de compañeros que tenemos, porque asumimos en general muchas más labores domésticas de las que asumen los hombres.

–¿Qué se debería hacer entonces?

–Deberíamos de pensar en lo que hacemos, el hecho de llegar a puestos de representación y poder aspirar, por ejemplo, a un premio de estas características, requiere, en mi caso tener en casa un apoyo fundamental, y además de que te eches para adelante y te propongas, más en un mundo tan masculino como el de la ingeniería. Que yo soy la primera directora de esta escuela y estoy convencida de que va a pasar mucho tiempo hasta que haya otra mujer, seguro, aquí y probablemente en el resto de centros de ingeniería de la Universidad de Oviedo.

–Tras la dirección, su futuro se perfila como coordinadora del plan estratégico del campus de Mieres.

–El Rector, Ignacio Villaverde, me propuso tirar del plan estratégico. Me pareció estupendo porque aunque no lo llevo en la genética, soy consciente de que le debo todo al campus de Mieres. Estoy aquí trabajando porque se hizo una gran inversión, se apostó por nuevas titulaciones y hubo una contratación de profesorado donde estaba yo también. Mi desarrollo profesional, mi éxito, viene asociado al campus de Mieres. Entonces creo que mi obligación es defenderlo a capa y espada. Tiene un potencial desaprovechado, y pienso que con el conocimiento que tengo y los años de gestión, primero como subdirectora y después como directora, probablemente soy de las personas que mejor conozco el funcionamiento de este campus y los problemas que tiene, y posiblemente tengo más capacidad para analizar alternativas de desarrollo del campus.

–El plan estratégico del campus está más enfocado a la investigación que a las nuevas titulaciones, ¿cómo lo ve?

–Hay una realidad que no podemos obviar, en Asturias la situación demográfica no ayuda a la Universidad. Y tenemos un personal investigador con mucha capacidad que necesita que se mire un poco por ellos. Siempre hemos mirado el desarrollo del campus de Mieres desde las titulaciones y no hemos prestado tanta atención a los investigadores, pero hemos sacado adelante un programa de doctorado en los Recursos Naturales que está teniendo un éxito tremendo. Hay investigadores y hay potencial, así que es muy buena idea focalizarnos en ello.