Un nutrido grupo de vecinos de San Martín del Rey Aurelio se concentró ayer por la tarde a las puertas de la piscina municipal para reclamar la apertura de las instalaciones acuáticas, que llevan clausuradas desde que se inició la pandemia. La protesta estaba convocada por el partido “Arranca San Martín”, quienes aseguraron ayer que seguirán manifestándose para pedir la apertura de las piscinas “donde sea”.

El secretario general de la formación, Raúl Cepeda, señaló que el Ayuntamiento “nos ha estado dando largas desde hace varios meses, cuando en el resto de concejos vecinos ya se han abierto las piscinas”. Tal y como explicó, el principal argumento del Consistorio, es “que no tienen dinero, que tenía muchas averías y no se podía asumir el coste”. También les dijeron que se habían perdido todos los socios, “normal, porque las piscinas de Laviana y Langreo llevan meses abiertas, tienen cursillos de todo, para críos y para adultos, además de gimnasio, y esto está en ruinas”. Asimismo, lamentan que las instalaciones se encuentren en este estado, “cuando se han pagado con nuestros impuestos y además hay una partida de Deportes que va mes a mes a la piscina, no sabemos dónde va ese dinero”. Además de la protesta, también han registrado un escrito en el Ayuntamiento.