El gobierno de Laviana defiende la peatonalización de La Libertad

El gobierno local del PSOE en Laviana salió ayer al paso de la polémica creada en torno al plan de movilidad y peatonalizaciones, donde Podemos alertaba de que el Ayuntamiento ha realizado obras y restringido el tráfico en la calle La Libertad –la principal arteria comercial de Pola de Laviana – sin ser todavía de titularidad municipal. Pero no sólo Podemos ha sido crítico con los socialistas. IU denunció que la obra que se ejecuta “no es la que se propuso en el proyecto a los vecinos para su aprobación”.

Así, el gobierno local defiende que la actuación que se ha desarrollado en esta calle “pretende eliminar la barrera que suponía el tránsito desmesurado de vehículos, y crear un gran espacio por el que se pueda transitar a pie y, de esta forma, revitalizar uno de los espacios comerciales más importantes del concejo”. Además, consideran que los trabajos han tenido una positiva respuesta de los vecinos, sobre todo por el uso que le están dando a esta zona durante los últimos fines de semana, cuando todavía no había concluido la obra. A pesar de ello, admiten que “se necesitan actuaciones complementarias en las zonas de la calle de atrás y las calles Pelayo y Cares para dar respuesta a los nuevos flujos de tráfico”.

Una obra de esta envergadura, como es el plan de movilidad que se están implantando en Pola de Laviana, y que cuenta con una subvención de 800.000 euros, “necesita del diálogo y la colaboración entre las distintas administraciones”. De ahí se desprende el acuerdo para asumir la titularidad del tramo de vía que atraviesa Pola de Laviana para que sea el propio Ayuntamiento quien gestione los usos y posibilidades de esta calle a la que aludió Podemos en su denuncia. Un acuerdo que “sería beneficioso para los intereses de Laviana”.

También se están tomando medidas para evitar la desconexión con la red regional que afecta esta peatonalización, concretamente con la carretera LV-1 La Rebollá. “Se ha incluido una permuta de esta vía con la que da acceso al pueblo de Les Bories, planteándose actuaciones puntuales para mejorar el tránsito de vehículos, valoradas en más de 200.000 euros”. Este acuerdo de cesión fue, como apuntan desde el equipo de gobierno, “respaldado por la mayoría de concejales en el pasado Pleno”.

Sin embargo, Podemos no fue el único grupo municipal crítico con el plan de movilidad, también IU. La coalición de izquierdas mostró su enfado por la restricción total del tráfico en la calle La Libertad “ya que no es lo que se propuso en el proyecto que votaron los vecinos, sino que se aprobó un proyecto de cohesión entre los coches y los peatones”, aseguró su portavoz, Leticia Gil. Pero no sólo eso, en IU mostraron su “preocupación” por “la dificultad de circular por Laviana y la falta de aparcamientos”. Y hacen alusión a la anchura del carril bici, que añadida a la parada del autobús, “impide que se circule con normalidad por la calle Río Cares”, entre otros problemas.