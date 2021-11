Los clientes de Vodafone en el valle de Turón están muy molestos con la compañía. El servicio de telefonía lleva interrumpido desde el miércoles y las quejas no dejan de aumentar. De momento, según explican desde el movimiento vecinal, la empresa no ha dado explicaciones concretas ni sobre la causa del problema ni sobre los planes de solución, limitándose a indicar que el problema está vinculado temporalmente a una mejora del servicio.

Son muchos los negocios, como peluquerías y tiendas de alimentación, que se están viendo afectados por los problemas que genera la imposibilidad de utilizar los teléfonos móviles, “Yo atiendo a mi clientela a través del teléfono. Me llaman para reservar y yo las aviso de cualquier imprevisto”, explica una peluquera del valle, que señala que los trastornos que sufre son notables.

La ausencia del servicio de telefonía de la citada compañía se extiende por todo el valle de Turón, desde Urbiés hasta Figaredo. “Hay que tener en cuenta que se trata de una zona en la que viven muchas personas mayores que dependen por lo general del móvil para comunicarse con sus familias y avisar de cualquier incidente si necesitan ayuda”, apuntan los portavoces de la comunidad.

El enfado es grande en Turón tras varios días sin cobertura. Encarnita Morán es una de las afectadas. Sus padres viven solos en la zona alta del valle mierense y llevan días sin teléfono. “Lo peor es que no te dicen cuándo tienen previsto recobrar la normalidad”, lamenta esta vecina. “Después de mucho insistir, el viernes nos indicaron que mientras dure el puente festivo no harán nada”. Es decir, hasta el “apagón” se prolongará en el mejor de los casos hasta el martes.

Según han pasado los días la falta de señal ha ido acabando con la paciencia de los vecinos afectados. “Al final lo terminas pagando con el operador que te atiende, que es un trabajador que no tiene culpa. Pero es que es mucha la impotencia, ya que al no haber señal no pueden ni hacer una portabilidad para cambiar de compañía”, indica Morán.