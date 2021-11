La pinacoteca municipal “Eduardo Úrculo” de Langreo inaugurará este viernes, a las 19.30 horas, la exposición “Mind’s Constructions”, que reúne obras de la artista madrileña Raquel Algaba, ganadora del accésit en el Certamen Art Nalón 2020. Podrá visitarse hasta el día 3 de diciembre.

Los organizadores indicaron que “Mind’s Constructions” se articula “a través de las disciplinas del dibujo y de la escultura y de las relaciones procesuales, conceptuales y formales que se establecen entre ambas. El pensamiento es traducido por la mano que dibuja, mientras que, en el caso de la escultura, con sus tiempos, herramientas y necesidades, moldea y modela a través de la materia el mensaje de origen”.

Las piezas de esta exposición, añadieron, presentan una gama cromática reducida casi por completo al blanco y negro, “influenciadas por el juego oriental llamado go. Las fichas en el go no tienen una función individual, sino que actúan como un conjunto en continuo movimiento, donde las figuras se engarzan, entrelazan y fusionan, unas con otras, permitiéndonos hablar tanto de las relaciones que establecemos unos con otros, como dentro de nosotros mismos como individuos, en nuestra propia fragmentación”.