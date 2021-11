Una de cada diez mujeres protegidas por violencia de género en Mieres, en “riesgo medio”

Una de cada diez mujeres con protección por violencia de género en Mieres está “en riesgo medio”. Esta es la conclusión que se desprende de las valoraciones de las fuerzas de seguridad y los técnicos municipales y que implica una protección exhaustiva de las víctimas. De cambiar su situación a "riesgo extremo", deben ser trasladadas, siempre que su situación lo permita, lejos del agresor.

Es uno de los datos del balance ofrecido por la concejala de Igualdad y Feminismo en el Ayuntamiento de Mieres, Nuria Ordóñez Martín (IU), durante la presentación del programa de actos por el Día Internacional contra las Violencias Machistas (25 de noviembre). En esta edición, el área que dirige Ordóñez pondrá el acento en la base para erradicar esta lacra social: la educación de los más jóvenes.

Es necesario. Según explicó la concejala, en las últimas comisiones de seguimiento de violencia de género en el concejo, “se han registrado casos entre mujeres muy jóvenes”. Parejas en la veintena “con una violencia ya extrema”. También han percibido un incremento de casos tras el fin de las restricciones más duras por la crisis sanitaria del covid-19: a mayor libertad de las víctimas, más violencia de los maltratadores. “Durante la crisis sanitaria hubo menos casos, pero fue una reducción ficticia”, matizó la responsable municipal.

Ahora hay más violencia. En las últimas semanas, se han registrado casos de “riesgo alto” y “riesgo extremo”. Esta última condición no es frecuente, afortunadamente, en el concejo.

Para que una mujer víctima de violencia de género sea considerada en riesgo extremo tienen que darse una serie de factores en la valoración de las expertas. Entre ellos, la violencia física y psicológica, las amenazas y su aislamiento.

El protocolo dicta que estas mujeres tienen que ser trasladadas lejos de su maltratador, pero no siempre es posible. “Son las víctimas las que, además de estar sufriendo, tienen que dar el paso de dejarlo todo y empezar de nuevo”. Un paso que aún se complica más cuando involucra a menores.

Programación del Día Internacional contra las Violencias Machistas

El programa por el Día Internacional contra las Violencias Machistas, el 25 de noviembre, será de talla. La concejalía de Igualdad y Feminismo, que dirige Nuria Ordóñez (IU), organizará actividades durante todo el mes. Incluyen presentaciones de libros, exposiciones y charlas de expertas nacionales. Ordóñez destacó que, en esta edición, se pone el foco en los más jóvenes y en las “nuevas masculinidades”. En definitiva, en un pilar para erradicar la violencia de género: la educación. Nuria Ordóñez presentó ayer el programa, en un acto que tuvo lugar en el salón de juntas del Ayuntamiento de Mieres. Estuvieron presentes los concejales Eduardo Martín e Ignacio Rodríguez (PSOE) y la edil Beatriz Llaneza (IU). “Queremos centrarnos en el agresor, que no es lo mismo que el hombre. Tenemos que seguir aclarando, aunque no debería de ser así, que el feminismo no es solo para las mujeres. Hay muchos hombres feministas que buscan la igualdad, como lo hacemos nosotras”, destacó. Todos los actos están abiertos al público en general aunque, para algunas actividades, se reservarán invitaciones para centros educativos. El programa comienza mañana, jueves, con la presentación del libro “¿Cerró usted las piernas?”. Intervendrán las autoras, Rosa Márquez y Marta Jaenes. Será a las 17 horas, en el Auditorio “Teodoro Cuesta”.

Las actividades volverán el próximo viernes, día 19, con la charla-taller “(Re)pensando las nuevas masculinidades”, a cargo del historiador Iván Gómez Beltrán. Para el día 21, está prevista la III Ruta Motera Solidaria “Haz ruido contra las violencias machistas”. “Nos parece una forma interesante de llevar esta lucha a otros ámbitos”, destacó la edil de Igualdad y Feminismo. El día 22, a las 19 horas en el Auditorio “Teodoro Cuesta”, hay una cita especialmente dirigida a las familias: la charla “El porno como escuela y la educación sexual como alternativa”. Correrá a cargo de la experta sexóloga María Rodríguez Suárez. Y otra experta el martes, día 23 de noviembre, con la conferencia “Violencia vicaria: otra forma de violencia contra las mujeres”. Intervendrá Sonia Vaccaro, reconocida psicóloga clínica y forense, experta en victimología y violencia contra la mujer. La gran novedad de este año: el acto institucional (día 25, a las 17 horas) tendrá lugar en el parque Jovellanos. También habrá teatro, con las obras “Wake up woman” (día 26) y el monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano (3 de diciembre). También el estreno de “No es no” (día 27). Ya está abierta la muestra “Eres mía”, de David Pérez, en la sala de exposiciones del Ateneo de Turón. Señora Milton, en MCC, expondrá “Un montón de ilustraciones que me habría gustado no tener que hacer”. Abrirá el viernes.