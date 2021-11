Lena se suma al clamor de los vecinos y exige reparar ya el acceso a las Ubiñas

Curvas cerradas, carriles estrechos, desprendimientos y firme irregular. Así es la carretera de acceso al parque natural de las Ubiñas (MO-3), espacio declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU), afirmó ayer que en invierno “se volverá intransitable”. Es por eso que se suma al clamor de los vecinos y exigirá al Gobierno del Principado la reforma comprometida para la vía. La dirigente local mantendrá, en unos días, un encuentro con el consejero de Medio Rural y Pesca, Alejandro Calvo. Hay una partida de cerca de un millón de euros reservada en los Presupuestos regionales, pero no hay plazos para su ejecución.

La situación ha empeorado en los últimos meses. Según los vecinos, “el tráfico se ha incrementado porque ahora recibimos más visitantes, por el ‘boom’ de los deportes de montaña tras la crisis sanitaria del covid-19”. Tráfico que se suma a los vehículos de ganaderos y de los vecinos, que no son pocos. “La única forma de acceder a los pueblos de la zona es en coche particular, ya que no hay línea de transporte público”, explicaron los vecinos. Y concluyeron: “Es una carretera muy peligrosa”.

La Alcaldesa les da su apoyo “rotundo”. Y va más allá: “Los vecinos del parque de las Ubiñas demuestran una paciencia inmensa. Llevan muchos años, demasiados, aguantando una carretera que es peligrosa. En invierno, se vuelve impracticable”. Nieve, hielo y lluvias. “Las circunstancias meteorológicas que se dan en la zona, desde los primeros días del otoño, hacen muy peligrosa la circulación”, añadió la dirigente local. Señaló que, por tanto, “la reivindicación de los vecinos es justa y debe ser escuchada”.

Han hecho ruido. Los vecinos de la vertiente lenense del parque natural de las Ubiñas llegaron a movilizarse. Hace tres años, cortaron el acceso al valle del Huerna el día del inicio de la temporada de pastos. Consiguieron entonces un compromiso del Principado: una obra de cerca de un millón de euros para mejorar el acceso a las Ubiñas y el puerto de La Cubilla.

“Pero esas obras, de momento, no han llegado”, destacó Gema Álvarez. Sí hubo una actuación “menor”, matizó la Alcaldesa, unas semanas antes de la llegada de la Vuelta a España a La Cubilla. “Esa actuación rondó los 150.000 euros y consistió en la mejora del firme en las zonas más deterioradas. No fue suficiente”, afirmó Gema Álvarez. Menos diplomáticos, los vecinos afirman que esas labores fueron “un mero rebacheo”.

Reunión

Los vecinos están ya al límite. Es por eso que la Alcaldesa mantendrá, en los próximos días, un encuentro con Alejandro Calvo: “Entre otras actuaciones, reivindicaremos que la obra de mejora de esta carretera comience cuanto antes. Es de justicia, porque los vecinos no pueden seguir afrontando riesgos cada vez que se ponen al volante”.

La carretera está en relativo buen estado hasta el pueblo de Teyeo. Es donde el firme empieza a quebrarse y aparecen las grietas. A partir de ahí, todo va a peor: “Hay una roca que amenaza con desprenderse en el entorno de Tuiza de Arriba. Hay zonas en las que es casi imposible el paso de dos vehículos y, sobre todo en invierno, los conductores tienen que maniobrar”. Aún más: “El firme está muy resbaladizo y, con la llegada del mal tiempo, será realmente peligroso”.

Vecinos, ganaderos y también turistas. Estos últimos, apuntaron fuentes vecinales, todavía corren más riesgo: “No conocen bien la vía y puede producirse un accidente grave, no queremos lamentar daños personales que podrían evitarse”. Además, cada vez hay más ciclistas cuando las precipitaciones dan tregua.