Jaenes: “La inmensa mayoría de víctimas de violaciones conocían a sus agresores”

Vitoria, 2016: “¿Cerró usted las piernas?”.

Esta indignante pregunta, formulada por una jueza a una víctima de abuso sexual, da título al ensayo feminista de las periodistas Marta Jaenes y Rosa Márquez. Las directoras del documental “¿Qué co#o está pasando?” (Netflix) presentaron ayer en Mieres su libro. Un trabajo que, a través de treinta testimonios de víctimas y expertas, analiza la violencia machista y los delitos sexuales.

La charla en Mieres –que dio inicio a las actividades por la conmemoración del Día Internacional contra las Violencias Machistas (25-N)– se centró, sobre todo, en el tratamiento que han recibido algunos de los casos de violencia machista más mediáticos. También en desmontar los estereotipos sobre las agresiones sexuales: “La inmensa mayoría de las víctimas conocen a sus agresores”.

Alcàsser, 1992: Miriam, Toñi y Desirée, de entre 14 y 15 años, fueron raptadas, violadas y asesinadas en las inmediaciones de la localidad valenciana.

“Este caso sirvió para adoctrinar a toda una generación de chicas jóvenes, vivieron con miedo”, destacó Rosa Márquez. Añadió Jaenes: “Se repitió en los medios, hasta la saciedad, que las chicas habían hecho autostop, que habían ido solas a una discoteca...”. “Solas”, ese adverbio que tanto acompaña a las mujeres: “Se nos pregunta, estando en grupo, que qué hacemos tan solas. Y, aunque a veces nos lo tomemos con humor, dice mucho de lo que queda por hacer”. “Así es el patriarcado; aunque estemos en un grupo de cuarenta mujeres, estamos solas porque no hay un hombre”.

A Pobra do Caramiñal, 2016: Diana Quer, una joven de 18 años, desapareció sin dejar rastro. Pasó más de un año hasta que un hombre, apodado “El Chicle”, fue detenido como sospechoso. Confesó haber acabado con su vida, y el cuerpo de la chica fue recuperado en un pozo.

Peor que adoctrinar, destacaron las expertas, es la culpabilización de las víctimas. Ocurrió con Diana Quer: “Durante meses, mientras estuvo desaparecida, se publicaron titulares que la culpaban a ella. Que ponían sobre sus hombros la responsabilidad”, destacó Jaenes. “Se llegó a insinuar que se había ido por voluntad propia, se habló de su relación con algunos chicos...”, añadió Márquez. El foco se volvió luego hacia su madre: una presunta pelea entre ella y Diana, un mensaje en el que le decía que se tomara un “orfi” (una pastilla de Orfidal).

El crimen se resolvió con la detención de “El Chicle”. “Nada tenía que ver su desaparición con su familia ni con ella, fue una víctima de violencia machista”. La mirada se ha dirigido demasiado a las víctimas y muy poco a los agresores. Nuria Ordóñez, concejala de Igualdad y Feminismo, explicó que en el programa del 25-N en Mieres “vamos a centrarnos en la prevención. Creemos que la educación es una de las bases para erradicar esta lacra”. “Queda mucho por hacer”, apuntó la responsable municipal.

Pamplona, 2016. Una chica denunció que había sido agredida sexualmente por cinco jóvenes, durante la fiesta de San Fermín. Ellos tenían un grupo de “WhatsApp” en el que se autodenominaban “La Manada”. Así fue conocido su caso, ya juzgado. Los cinco están en prisión.

Queda camino, pero los pasos son más grandes cada día. “El caso de Sanfermines fue uno de los detonantes de la cuarta ola del feminismo”, destacó Jaures. Fue una agresión sexual que rompió mitos: “No siempre se producen en un callejón, con una navaja. En el ochenta por ciento de los casos, las víctimas conocían a sus agresores”. Éstos, explicaron, “suelen ser retratados como monstruos”. Por eso consideran que el caso es “mal llamado” el “caso de La Manada”. También lo hicieron con “El Chicle”: “En varios titulares fue denominado, directamente, monstruo”. Una forma más, añadieron, de “mitificar” las agresiones sexuales.

El acto fue emitido por Youtube. Las actividades por el 25-N volverán el próximo viernes, día 19, con la charla-taller “(Re)pensando las nuevas masculinidades”, a cargo del historiador Iván Gómez Beltrán. Para el día 21, está prevista la III Ruta Motera Solidaria “Haz ruido contra las violencias machistas”. “Nos parece una forma interesante de llevar esta lucha a otros ámbitos”, destacó la edil de Igualdad y Feminismo. El día 22, a las 19 horas en el Auditorio “Teodoro Cuesta”, hay una cita especialmente dirigida a las familias: la charla “El porno como escuela y la educación sexual como alternativa”. Correrá a cargo de la experta sexóloga María Rodríguez Suárez. Y otra experta el martes, día 23 de noviembre, con la conferencia “Violencia vicaria: otra forma de violencia contra las mujeres”. Intervendrá Sonia Vaccaro, reconocida psicóloga clínica y forense, experta en victimología y violencia contra la mujer.

La gran novedad de este año: el acto institucional (día 25, a las 17 horas) tendrá lugar en el parque Jovellanos. También habrá teatro, con las obras “Wake up woman” (día 26) y el monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano (3 de diciembre). También el estreno de “No es no” (día 27). Ya está abierta la muestra “Eres mía”, de David Pérez, en la sala de exposiciones del Ateneo de Turón. Señora Milton, en MCC, expondrá “Un montón de ilustraciones que me habría gustado no tener que hacer”. Abrió ayer.