Hunosa crea un clúster para aprovechar el “enorme potencial” de la biomasa

La sede de Hunosa Empresas, en la localidad mierense de Ujo, acogió ayer el lanzamiento del Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa, una asociación encabezada por la compañía estatal que pretende dar cabida a todos aquellos agentes interesados en el desarrollo del sector en Asturias. Unas cuarenta personas –entre gestores forestales, propietarios de montes, representantes del transporte, servicios auxiliares y financieros– participaron en este encuentro donde se presentó el documento final de esta iniciativa con el objetivo de constituirse de forma oficial a finales de año y comenzar la actividad en 2022.

“Pretendemos contribuir al desarrollo del sector en todos sus aspectos, como el empresarial y el tecnológico, desde el punto de vista de la sostenibilidad y las relaciones con la administración”, aseguraba ayer el presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal. Como apuntó, “tenemos una oportunidad de oro, el proceso de descarbonización nos abre la oportunidad de apostar por las renovables y, dentro de ellas, la biomasa es la única que aporta un valor añadido en el territorio. Es un negocio de proximidad, porque si no, no tendría viabilidad”.

Dentro del sector, sin duda uno de los principales proyectos que hay sobre la mesa es la conversión de la central térmica de La Pereda, propiedad de Hunosa, en una planta de generación de electricidad a partir de la biomasa. “Pero en Asturias hay más proyectos además del nuestro. Por ejemplo, hay ayuntamientos que están empezando a estudiar la posibilidad de montar redes de calor con calderas de biomasa” apuntó. Y esto no ocurre demasiado lejos. El Ayuntamiento de Mieres ha presentado un proyecto que se financiará con fondos mineros para la ampliación de la red de calor de geotermia que desarrolló Hunosa en el casco urbano. “Esa ampliación se realizará con calderas de biomasa”, señaló Rabanal. La propia Hunosa también valora un proyecto similar para las siguientes fases de la red de calor que desarrolla en Langreo.

Estudios

Además, entre las potencialidades de la biomasa, tampoco se deja nada al azar. “Para desarrollar el proyecto de La Pereda hemos hecho estudios, no nosotros directamente sino que se los hemos encargado a los expertos, como es el caso de la Universidad de Oviedo y el Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (Cetemas), a quienes les pedimos que nos analizaran las posibilidades que había, y también las restricciones y las diferentes figuras de protección, con el objetivo además de que fuera sostenible en el tiempo”, explicó el máximo responsable de la compañía estatal. Estos estudios, que se hicieron con carácter previo, “nos confirmaban que era posible”.

Otro aspecto destacado por Rabanal es que el sector de la biomasa “está muy poco desarrollado en el Principado, quizás un poco más en la zona occidental, pero el potencial del territorio en la producción de biomasa es enorme”. Hablando de cifras, Hunosa es el gran terrateniente de las Cuencas con 3.900 hectáreas de monte, siendo 1.900 de ellas arboladas. “Pero no solo somos nosotros, hay grandes propietarios e infinidad de pequeños propietarios de monte. Seguro que muchos de ellos no lo saben, pero si conseguimos un desarrollo del sector, estoy convencido de que se van a ir asociando”, apuntó. El objetivo es no quedarse atrás, ya que “hay otras comunidades autónomas que, o por la asociación de empresarios o por la creación de empresas públicas, tienen el sector totalmente desarrollado, a pesar de que algunas tienen mucho menos potencial que nosotros”.

Volviendo al clúster empresarial y tecnológico que se pretende desarrollar, el presidente de la compañía defendió que “pretendemos que concentre toda la cadena de valor del sector con una sola voz”. Se trata de conocer el sector de la biomasa desde el origen hasta el final “con todo lo que implica, desde el que planta los árboles, los que los transportan y hasta los que dan servicios, y hablar con la administración”. En el caso de Hunosa “no éramos actor principal en este sector, aunque llevamos años trabajando en él, primero con la restauración de las minas a cielo abierto y luego, desde hace quince años, empezamos a movernos en el tema de la biomasa y las renovables, además de realizar los primeros estudios de las posibilidades que teníamos”.

Contrataciones

El empleo es otro factor a tener en cuenta ya que, como afirmó Rabanal, “el potencial de creación de puestos de trabajo en el territorio es importante, se precisa una cantidad importante de mano de obra”. Y aunque también hay posibilidad de mecanizar parte del proceso, “no tiene nada que ver con otras renovables como la eólica o la fotovoltaica, donde la creación de empleo es mínima en comparación con la biomasa”.

La propia Hunosa ya señaló meses atrás que el desarrollo de la planta de biomasa en La Pereda podría generar unos 200 puestos de trabajo relacionados con la gestión forestal. “Era una estimación prudente de la mano de obra que necesitaría el consumo de biomasa de la planta”, apuntó. Así que si se consigue desarrollar el sector dentro del Principado, “la creación de empleo se multiplicaría”.