Los lobos matan a una oveja junto a una casa en el monte Llosorio

Nuevo ataque de lobo en el Monte Llosorio, que engloba terrenos de los concejos de Mieres, Riosa y Morcín. Ha causado la muerte de una de las cuatro ovejas que tenía Toño García junto a su casa, en la localidad mierense de Las Cuestas de Loredo. García, tras la visita de los guardas, quienes corroboraron que había sido un ataque de lobo, aseguró ayer que “la situación es desesperante, porque no respeta ya ni las casas”.

Con este son veinte los animales que mueren a manos del lobo en el Monte Llosorio desde principios de año, a lo que hay que sumar otros 187 animales desaparecidos, tal y como denuncian desde la Asociación de Ganaderos Afectados por el Llobu (AGALL). El caso de ayer fue todavía más impactante porque el lobo atacó “a unos metros de mi casa, donde pensábamos que los animales iban a estar más seguros, pero ni con perros” destacó Toño García.

No es el único ataque que se produce en el pueblo. “Hace muy poco, el lobo mató dos ovejas en Loredo, justo al lado de la carretera. Y otra vez también hubo un ataque a los animales de un ganadero que vive únicamente de ello, el hombre está desesperado, si no se remedia, esto va a ser el acabose”.

Hasta ahora, Toño García no había visto en persona el resultado de un ataque de lobo . “Tuve pérdidas de animales, pero nunca encontré los restos”, explica. Ahora tenía cuatro ovejas que había “rescatado” de la finca de su suegro, ubicada en Morcín, “porque hubo un ataque y le mataron 16 animales en una sola noche, así que nos las trajimos aquí porque pensábamos que iban a estar más tranquilas, pero no, parece que el lobo no diferencia los concejos”.

Este ganadero también dio cuenta de lo que supone la protección que está teniendo el lobo y su impacto en la cabaña ganadera. Desde Agall consideran que, sin un control del lobo, la ganadería no será sostenible. Así lo afirmaba su presidente, Jesús García, quien aseguraba semanas atrás que “Asturias tiene capacidad para una población de lobos concreta, una población de lobo que sí pueda sostener. Lo que no es de recibo es que los ganaderos tengan que pagar cada día el menú del lobo porque haya una gente que decida que no se pueda cazar”.