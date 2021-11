Unos padres de Lena piden atar al perro que atacó a su hijo de 5 años: “Vivimos con miedo de que vuelva a ocurrir"

Eliazar Viejo, vecina de Campomanes (Lena), conoce el miedo intenso. Lo sintió el día que un perro atacó a su hijo, que entonces tenía cinco años, y le causó heridas graves en la cara.

Ha pasado más de un año desde el suceso y la familia del pequeño se siente “totalmente desprotegida”. Piden que el perro esté controlado. Afirman que han acudido a las fuerzas de seguridad, a la alcaldesa, Gema Álvarez, y al Principado. La respuesta es siempre la misma: nada se puede hacer porque el caso está judicializado. Nadie ordena que el perro, que está en los terrenos del campo de fútbol de la Sociedad Deportiva de Campomanes, esté controlado.

“Vivimos con miedo de que vuelva a ocurrir, o de que el perro ataque a otra persona. No tenemos interés económico, solo estar a salvo, y ya no sabemos a quién pedir ayuda”, clama, con una voz que suena a desesperación, Eliazar Viejo. El pequeño sufre secuelas psicológicas por el ataque.

Ocurrió el 3 de agosto de 2020. El marido de Eliazar Viejo, y padre del pequeño, estaba ayudando en la instalación de una carpa de la asociación de vecinos. El niño y su madre se acercaron a ver cómo había quedado. “El perro estaba allí, pero nunca pensamos que pudiera pasar esto”, apunta la mujer. Es un can de tamaño medio y no es de una raza de las denominadas potencialmente peligrosas.

Lo último que recuerda Eliazar Viejo es que su hijo agarraba fuerte su mano: “Tengo ‘flashes’ de lo que siguió”. El niño tendido en el suelo. Había sangre. Le puso la chaqueta por encima. La angustia en el coche. “Lo siguiente que tengo en el recuerdo fue que estábamos en el centro de salud de la Pola”.

Allí hicieron las primeras curas al pequeño. Tenía el labio partido, heridas por toda la cara y un gran hematoma en el ojo: “Creíamos que se lo había hecho al caer pero él, que desgraciadamente se acuerda de todo lo ocurrido aquella tarde, nos explicó que se lo hizo el perro durante el ataque”. De allí fue derivado al servicio de Plástica, donde hicieron un gran trabajo: “Gracias a los sanitarios, mi niño no tiene cicatrices deformatorias. Pero sí tiene marcas que se le pueden ver, especialmente a contraluz”. Duelen más las que no se aprecian. Las secuelas psicológicas: “Está a tratamiento desde entonces. Si ve un perro, ya no puede dormir, está muy asustado”, apunta la madre.

No querían causar problemas a los responsables del animal. Lo cuida uno de los representantes de la Sociedad Lenense de Campomanes, aunque está inscrito a nombre de otra persona –según consta en la denuncia–. Es por eso que, en un principio, presentaron un escrito de lo ocurrido en la Guardia Civil sin llegar a formular la denuncia. “Todo empeoró cuando nos dijeron que no tenían previsto llevarse al perro de donde estaba”. Entonces, presentaron una demanda en el juzgado. A pesar de haber llamado a todas las puertas, solo el Principado tomó cartas en el asunto. Con poca fuerza: instaron a poner un bozal y atar con cadena al perro.