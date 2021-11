Los vecinos urgen el arreglo de la botica de Bustiello: “Puede venirse abajo”

Hasta que no lo vean, no se lo creerán. Los portavoces de la Plataforma “Salvemos el Sanatorio de Bustiello” se mostraron ayer escépticos ante el anuncio de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán. La responsable regional afirmó que se está trabajando en la licitación de un proyecto para la reforma del sanatorio y sus edificios anexos, incluidos en el conjunto histórico que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) hace unos años. Este plan incluiría la esperada obra de afianzamiento para la techumbre de la botica.

A pesar de que el anuncio fue oficial, a través de la Comisión de Cultura y a preguntas de Podemos Asturies, en la Plataforma no están convencidos: “La credibilidad del Gobierno asturiano está en entredicho. Exigimos que se invierta inmediatamente la partida prevista para esta actuación”.

Tienen razones para sus dudas, apuntaron. Según explicaron desde la entidad vecinal, “en la anterior negociación presupuestaria autonómica, varios partidos políticos solicitaron una partida para el sanatorio de Bustiello. Concretamente para la techumbre de la botica, que mostraba una gran deterioro y corría un gran peligro de venirse abajo”. A día de hoy, añadieron, “no solo no se ha invertido ni uno solo de esos euros pactados, sino que no hay ninguna intención de hacerlo aunque ya se encuentran negociando los próximos (Presupuestos regionales). La posición del Gobierno regional, y en concreto de la Consejería de Cultura, “es de nula preocupación por un BIC tan importante en nuestro territorio”.

No fue despreocupación lo que mostró públicamente Berta Piñán. La Consejera afirmó que Cultura trabaja ya en los “trámites para la contratación de la actuación que va a permitir, a últimos de año, la ejecución de un nuevo proyecto”. Un plan de reparación, destacó, “que va a recoger todas las obras necesarias en los edificios que forman parte del sanatorio, entre los que se encuentra la botica”.

Y fue más allá: también se comprometió en la búsqueda de un proyecto para darle nuevo uso. Reconoció que “cada vez que llega un proyecto, pensamos en si sería apropiado y viable en Bustiello”. Y matizó que el área que dirige tiene “mucho cariño” al BIC.

No ha templado los ánimos de los vecinos. Desde la Plataforma, “de nuevo y no han sido pocas las veces”, exigen a Piñán que “haga los deberes y se ponga a trabajar de inmediato en la techumbre de la botica del Sanatorio, ya que nuestro gran temor es que no pueda soportar mucho tiempo más sin venirse abajo”. Esto, añadieron, “acarrearía graves problemas al perder una pieza de gran valor dentro del conjunto”.

Reclaman una obra urgente y “bien ejecutada”. Según explicaron, “una de las últimas intervenciones que se hicieron fue agujerear la fachada para colocar un tubo de desagüe en la misma”. Se trata de una actuación, consideraron desde la Plataforma “Salvemos el Sanatorio de Bustiello”, que “no es muy acorde a las características del edificio”. “Esta obra produjo un destrozo en la fachada, que ya estaba muy dañada”. El emblemático sanatorio, que daba servicio a los mineros en caso de accidente, ha sufrido mucho en los últimos años. Por el paso del tiempo y por los actos vandálicos.