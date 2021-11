Jesús Sánchez critica que se convoque un Pleno extraordinario “cuando no urge”

Unidas por Llangréu critica que el equipo de gobierno municipal convocase un pleno extraordinario para el próximo viernes a las nueve de la mañana para analizar un subida de la tarifa del agua “cuando no urge y podría llevarlo a la sesión ordinaria de este mes”. El portavoz del grupo municipal formado por IU y Podemos, Jesús Sánchez, aseguró que el horario fijado “provoca problemas para asistir a algunos concejales”.

Además, defiende, “en Langreo pagamos el agua muy cara y dada la situación actual en vez de subirla habría que pagarla”. “Hay que tener en cuenta que los ingresos aumentarán en 300.000 euros”, dijo Sánchez.

Unidas por Llangréu no está conforme con la subida del 3,1% que fue aprobada en el último consejo de administración de Aguas de Langreo, la empresa mixta encargada del suministro en el concejo, y en la Comisión de Hacienda. “Buscaremos fórmulas para que no suba la tasa del agua porque no vamos a consentir este atropello”, añadió Jesús Sánchez, que destacó que en el mandato pasado, con gobierno de IU y Somos, “Aqualia tuvo que asumir inversiones”. Además, “se empezó a cobrar a San Martín por el agua que consume”.