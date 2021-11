Los Humanitarios de San Martín vuelven hoy a desfilar por Moreda tras la suspensión de la fiesta el año pasado debido a la pandemia. La gran celebración del otoño allerano tuvo su prólogo ayer con el pregón que ofreció, en el Teatro- Cine Carmen, la psicóloga Elena Arnaiz Ecker, especializada en talento y desarrollo profesional.

“Me gusta decir que somos la suma de las personas que ayudamos a brillar. La ocasión de hoy merece una adaptación… algo así: recordad siempre que los Humanitarios somos la suma de los moredenses que ayudamos a brillar”, apuntó la pregonera. Elena Arnaiz reivindicó la fiesta de los Humanitarios como vínculo con la tradición y con el legado de las generaciones precedentes en el devenir histórico: “La verdadera grandeza está en salir cuando la cosa se pone cuesta arriba. Ahí es cuando debemos mirar al pasado para tomar ejemplo de las cualidades y los valores de los que pasaron primero, que no lo tuvieron fácil, y lanzarnos con fuerza al futuro”. La psicóloga pidió altura de miras: “Durante mucho tiempo tuvimos la riqueza aquí debajo y, ahora que la tenemos a la altura de los ojos, ¿no somos capaces de verla?”.

La jornada de hoy arrancará con la misa, a las once. A la una llegará el momento del gran desfile que, en esta ocasión, no estará compuesto por carrozas, pero no faltarán las bandas de gaitas y grupos de baile.